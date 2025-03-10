بعد تقديم الزيرو بأكثر من 5 ملايين جنيه.. سعر فولفو XC90 بسوق المستعمل

كتب - محمود أمين:

قدمت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة فولفو في مصر، الموديل الجديد كليًا من فولفو XC90، بفئة واحدة بسعر رسمي 5 ملايين و290 ألف جنيه،

وتتوفر النسخة الأقدم من فولفو XC90 بسوق السيارات المستعملة بأقل من 2 مليون جنيه للطرازات من 2016؛ نستعرضها فيما يلي:

قدمت فولفو XC90 في مصر بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي بقوة 250 حصان وعزم 350 نيوتن متر وناقل أوتوماتيك 8 سرعات وسرعة 296 كم في الساعة وتسارع في 7.7 ثانية مع دفع كلي.

تتميز فولفو إكس سي XC90 موديل 2016 بنظام اضاءة DRL، وتأتي مع شعار فولفو المعدني، تحتوي المقصورة الداخلية على لوحة مزودة بشاشة تعمل باللمس من نوع آي باد، والمواد المستخدمة في المقصورة تشمل الجلد والخشب الفاخر مع أعمال يدوية، بالإضافة إلى يد ناقل الحركة من الكريستال.

أما بالنسبة للسلامة، فهي مزودة بتقنية المكابح الأوتوماتيكية التي تعمل عند الاقتراب من الاصطدام، وتتمكن من استشعار خروج السيارة عن مسارها، مما يؤدي إلى شد أحزمة الأمان في الصف الأمامي. المقاعد مجهزة أيضًا بأنظمة أمان تساعد في حماية الركاب من إصابات العمود الفقري في حال وقوع أي حادث.

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