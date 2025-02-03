أسعار ومواصفات أغلى سيارة جديدة تقدمها فولكس فاجن في مصر

بتخفيض 60 ألفا.. مد العرض على سيارات هافال إلى نهاية فبراير

ارتفاع أسعار 9 سيارات جديدة بمصر في أول 24 ساعة من فبراير

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الرسمي لعلامة فولكس فاجن الألمانية في مصر، عن زيادة أسعار أغلى طرازاتها طوارق الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 100 ألف جنيه خلال فبراير الجاري.

تقدم فولكس فاجن طوارق الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 4 مليون و250 ألف جنيه.

تعتمد طوارق بمحرك رباعي الأسطوانات فئة TFSI سعة لترين يولد 250 حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ 370 نيوتن-متر، مع ناقل حركة من 8 سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأربع، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة من السكون في غضون 6.8 ثوان فقط، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها 229 كلم/ساعة.

طوارق الأحدث تمتاز بتصميم عصري، تحديدا فيما يتعلق بالواجهة الأمامية التي استفادت من شبك تهوية جديد ومصابيح رئيسية فئة Matrix LED، كما استفادت الجهة الخلفية من تحديثات مميزة، منها الشريط الضوئي فئة LED الممتد بعرض السيارة، وشعار فولكس فاجن المضيء الذي يومض باللون الأحمر، بخلاف اللمسات الكرومية على النوافذ الجانبية والعجلات الرياضية قياس 20 بوصة.

يبلغ الطول الإجمالي لطوارق الجديدة لعام 2024 يبلغ 4878 ملم، في حين يبلغ العرض العام 1984 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1720 ملم، أما قاعدة العجلات فتأتي بطول 2894 ملم.

المقصورة الداخلية، تعتمد على لوحة العدادات الرقمية بالكامل 12 بوصة النظام المعلوماتي الترفيهي الموجهة نحو السائق15 بوصة، المزود بنظامي Android Auto وApple CarPlay لإنشاء اتصال بين الهاتف الذكي والنظام المعلوماتي الترفيهي في السيارة، مكيف الهواء الأوتوماتيكي.

توفر فولكس فاجن باقة واسعة من تجهيزات السلامة والأمان للسيارة طوارق الجديدة كليا، أبرزها الوسائد الهوائية المتنوعة منها الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر) ووسادة الهواء لمنطقة الركبة ، جنبا إلى جنب مع الأنظمة الإلكترونية المتطورة المساعدة للسائق.

ومن أبرز تلك الأنظمة مثبت السرعة ومحدد السرعة، وأحزمة الأمان ثلاثية نقاط التثبيت مع خاصية الشد المسبق والارتخاء التدريجي، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، ونظام التحكم بمسافة الركن عبر الحساسات الاستشعارية الأمامية والخلفية، بخلاف نظام التحذير من الخروج عن المسار والنظام الاستباقي لحماية الركاب، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية المعززة للسلامة والأمان.

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