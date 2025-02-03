ارتفاع أسعار 9 سيارات جديدة بمصر في أول 24 ساعة من فبراير

بتخفيض 60 ألفا.. مد العرض على سيارات هافال إلى نهاية فبراير

كتب محمد جمال:

أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية بالسوق المصري مع انطلاق شهر فبراير من 2025 الجاري، عن زيادة أسعار 9 سيارات جديدة بقيم تراوحت بين 21 إلى 100 ألف جنيه.

تنوعت السيارات التي ارتفعت أسعارها بين هاتشباك وSUV رياضية وكروس أوفر وتبدأ أسعارها من مليون 320 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات التي ارتفعت أسعارها:

فولكس فاجن

فولكس فاجن طوارق

تقدم فولكس فاجن طوارق الجديدة من 4 مليون و250 ألف جنيه للفئة R-Line بزيادة 100 ألف جنيه.

فولكس فاجن تيجوان

تقدم فولكس فاجن تيجوان بسعر 2 مليون و650 ألف جنيه للفئة R-Line بزيادة 75 ألف جنيه.

فولكس فاجن جولف

طرحت علامة فولكس فاجن سيارتها جولف موديل 2025 عبر فئة واحدة سعرها مليون و850 ألف جنيه، بزيادة قدرها 60 ألف جنيه.

فولكس فاجن تي روك

تقدم فولكس فاجن تي روك بسعر مليون و850 ألف جنيه للفئة R-Line بزيادة 60 ألف جنيه.

سكودا كودياك

ارتفعت كودياك الجديدة من 50 إلى 100 ألف جنيه، وهي تقدم بأربعة فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من مليونين و750 ألف جنيه للفئة Selection Loft، و3 مليون جنيه للفئة Selection Lounge.

أما الفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي ثلاثة ملايين و300 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بثلاثة ملايين و500 ألف جنيه.

سيات

سيات إبيزا

تتوفر سيارت إبيزا هاتشباك موديل 2025 بقيمة تصل إلى 21 ألف جنيه، وهي تتاح بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من مليون و320 ألفًا للفئة الأولى، والفئة الثانية - النسخة الاحتفالية سعرها مليون و370 ألفًا.

سيات أرونا

ارتفعت أسعار سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025 بقيمة تصل إلى 21 ألف جنيه، وهي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و370 ألف جنيه.

سيات ليون

ارتفعت أسعار سيات ليون الهاتشباك موديل 2025 بقيمة تصل إلى 26 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري، وهي تقدم بفئة واحدة بسعر مليون و625 ألف جنيه.

سيات أتيكا

ارتفعت أسعار سيات أتيكا 2025 الجديدة بقيمة تصل إلى 26 ألف جنيه التي تقدم بفئتين، لتبدأ من مليون و825 ألف جنيه، والفئة الثانية 2 مليون و25 ألف.

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