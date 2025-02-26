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كارلكس ديزاين تضع بصمتها على مرسيدس G63

09:47 ص الأربعاء 26 فبراير 2025
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  • عرض 8 صورة
    مرسيدس G63
  • عرض 8 صورة
    مرسيدس G63
  • عرض 8 صورة
    مرسيدس G63
  • عرض 8 صورة
    مرسيدس G63
  • عرض 8 صورة
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    مرسيدس G63
  • عرض 8 صورة
    مرسيدس G63
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وارسو - (د ب أ):

أعلنت شركة كارلكس ديزاين (Carlex Design) عن إجراء تعديلات تصميمية على السيارة مرسيدس G63 لتضفي عليها مزيدا من الجاذبية.

وأوضحت الشركة البولندية أن نسختها G63 Fiamma Vintage المعدلة تخطف الأنظار بطلاء خاص يزهو باللون البرتقالي الجذاب، والذي يخلق مزيجا مثيرا مع اللمسات الحمراء في المقصورة الداخلية.

ولمنح سيارة الطرق الوعرة مظهرا أكثر مهابة تقدم شركة التعديل لها باقة عناصر البنية العريضة، والتي زادت من هيكل السيارة على كل جانب حوالي 5 سم.

وتزدان المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة، والتي تم تصميمها بأيدي خبراء مهرة، مع سمات تؤكد على مدى تفرد السيارة وخصائصها الحصرية.

مرسيدس G63 كارلكس ديزاين عالم السيارات
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