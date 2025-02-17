أسعار ومواصفات أكثر سيارة 7 راكب مبيعًا في السوق المصري

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القاهرة - (مصراوي):

كشف تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" السنوي، عن تصدر السيارة ميتسوبيشي إكسباندر مبيعات قطاع السيارات الـMPV الخدمية خلال عام 2024.

وبحسب "أميك" فقد بلغ مجمل مبيعات ميتسوبيشي إكسباندر سباعية المقاعد خلال العام المنقضي 953 وحدة بواقع 90% من مبيعات قطاع الـ7 راكب الخدمي.

وتقدم شركة دايموند موتورز مصر الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، السيارة إكسباندر MPV العائلية الكبيرة موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات.

تبدأ أسعار ميتسوبيشي إكسباندر من مليون و300 ألف جنيه، مليون و390 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة قدمت مقابل مليون و 475 ألف جنيه.

تعتمد إكسباندر 2025 على محرك أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء، يولد قوة 105 حصان وعزم دوران قدره 141 نيوتن. متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، مما يساعد السيارة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4.59 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.77 متر، وعرض 1.75 متر، وارتفاع يتراوح بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة.

توفر السيارة حقيبة خلفية بسعة 495 لتر، والتي يمكن زيادتها إلى 1630 لترعند طي المقاعد الخلفية، مما يعزز من سعة التخزين.

تأتي إكسباندر الجديدة بشاشة مركزية أكبر تتميز بدعمها لخصائص أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، مما يسهل ربط الهاتف الذكي بالنظام المعلوماتي للسيارة لتوفير تجربة ترفيهية ومرونة في استخدام التطبيقات. كما تم تزويد السيارة بمكابح يدوية كهربائية، إضافة إلى نظام تشغيل المحرك بالبصمة.

أضافت دايموند موتورز أيضًا مجموعة أكبر من الألوان الخارجية الجديدة للسيارة، بما يتيح للعملاء الاختيار من بين خيارات أكثر تنوعًا. كما تمت إضافة عجلات معدنية بتصميم رياضي وأكبر حجمًا.

تأتي سيارة ميتسوبيشي الجديدة مع عدد من الأنظمة التي تضمن الأمان والراحة تشمل أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات، مع توافر وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي. كما تتضمن الفئة الثانية كاميرا خلفية لمساعدة السائق أثناء الرجوع.

بالنسبة للتجهيزات، تشمل الفئة الأولى حساسات للمطر والإضاءة LED الأمامية والخلفية، إلى جانب مفتاح ذكي مع إمكانية طي المقاعد الخلفية ومنافذ تكييف للصف الخلفي.

أما الفئات الأعلى فتتضمن زر لتشغيل المحرك، بالإضافة إلى منفذ كهربائي 12 فولتفي الجزء الخلفي من السيارة، وإضاءة تريحيبية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق. كما تمت إضافة فرش قماشي مختلف مع وضعية للقيادة الاقتصادية.

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