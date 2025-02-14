كم يبلغ سعر بيجو 301 كسر الزيرو بسوق المستعمل ؟!

كتب- محمود أمين |

اختفت سيارة بيجو 301 السيدان من القوائم الرسمية للوكيل المحلي، والتي كانت تقدم كأرخص خيار للعلامة في مصر، لكن سوق المستعمل يوفرها بحالات كسر الزيرو بأسعار تتراوح بين 700 و 800 ألف جنيه، يحدد السعر الفئة و الحالة الفنية و المسافة المقطوعة، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات بيجو 301:

تقدم 301 بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 115 حصان، 150 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران. تتسارع سيارة بيجو بمحركها من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 180 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.6لتر من الوقود لكل 100 كم.

بيجو 301 تأتي بطول 4445 مم، عرض 1501 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1466 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ506 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 بوصة.

تقدم 301 بأنظمة الفرامل المساعدة التقليدية منها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

زودت بيجو 301 بمجموعة من الكماليات من ضمنها شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، خاصية توصيل الهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، USB، مكيف هواء.

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