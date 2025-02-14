أسعار ومواصفات جيلي إمجراند الجديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة أبو غالي الوكيل غير الحصري لعلامة جيلي التجارية في مصر، أحدث طرازاتها إمجراند المجمعة محليًا السيدان العائلية موديل 2025 بفئتين من التجهيزات خلال شهر فبراير الجاري.

قدمت أسعار إمجراند المجمعة بالسوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و980 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيلي إمجراند الجديدة:

محرك جيلي إمجراند الجديدة

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

أبعاد جيلي إمجراند

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

تتوفر جيلي إمجراند الجديدة في نسختها الأعلى تجهيزًا بالعديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا.

كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقنيات جيلي إمجراند

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي.

أسعار جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و980 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

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