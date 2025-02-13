تعرف على أكثر سيارات هيونداي مبيعًا في العالم.. وأسعارها في مصر

القاهرة - (مصراوي):

نشرت وكالة "F2M" فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، تقريرًا عن سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر مبيعًا بأسواق العالم خلال عام 2024.

وكشف تقرير الوكالة الأمريكية، أن هيونداي توسان الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، هي واحدة من السيارات الأكثر مبيعًا في العالم المنقضي، إذ احتلت الترتيب السابع في قائمة العشر الكبار.

وبحسب تقرير "F2M" الذي يستند إلى بيانات صادرة عن شركات السيارات ووكلائها بأسواق 162 دولة، بلغ إجمالي مبيعات هيونداي توسان 609.014 سيارة بنسبة تراجع 2.8% على أساس سنوي.

تقدم هيونداي توسان NX4e موديل 2025 في السوق المصري عبر مجموعة جي بي أوتو الوكيل المحلي للعلامة الكورية، وتتوفر بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و890 ألف جنيه للفئة القياسية BLAZE، و2 مليون جنيه للفئةREDLINE، و2 مليون و230 ألف جنيه للفئة NIGHT.

أما الفئة BLACK DIAMOND تباع بـ2 مليون و400 ألف جنيه، فيما تباع الفئة NLINE التي تعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات (AWD) نظير 2 مليون و575 ألف جنيه.

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