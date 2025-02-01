تسلا سايبر تراك .. نظرة عن قرب

برلين - (د ب أ):

أطلقت شركة تسلا سيارتها الكهربائية Cybertruck الجديدة من فئة البيك آب نظير سعر أساسي يبلغ 60 ألف و990 دولارا أمريكيا.

وكسرت شركة تسلا كل التقاليد المتعارف عليها وصممت السيارة البيك آب بطول 7ر5 متر، وهي تعتبر قصيرة نسبيا وفقا للمعايير الأمريكية، لكن في المقابل تم تعزيز الخصائص المستقبلية.

ولا يتشابه تصميم السيارة Cybertruck مع موديلات البيك آب التقليدية، بل إنها تظهر كمسطرة مثلثة ضخمة على عجلات؛ حيث لا تشتمل السيارة على شبكة أمامية، كما أن الكشافات الأمامية عبارة عن شريط LED نحيف.

فولاذ مقاوم للصدأ

ولتوفير النفقات والوقت في طلاء السيارة قامت شركة تسلا بتصنيع السيارة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ولا تقتصر مزايا الفولاذ على مقاومة الصدمات فحسب، بل إنه مضاد لطلقات الرصاص أيضا ويتماشى مع الزجاج المقاوم للرصاص، الذي يتم الترويج له. ونظرا لصعوبة ثني الفولاذ في خطوط انسيابية فإن السيارة البيك آب تمتاز بكثرة الحواف والزوايا أكثر من موديلات البيك آب الأخرى.

وتتشابه مقصورة السيارة Cybertruck مع سيارات تسلا الأخرى، وليس لها علاقة بموديلات البيك آب التقليدية الأخرى. وتؤكد الشركة الأمريكية على سمات الرصانة والحد من الأزرار ويظهر عدد قليل من مواضع الحفظ وأدراج التخزين، وتعمل الشاشة الكبيرة الموجودة في المنتصف باعتبارها العنصر المركزي للبيان والاستعمال.

وتقترب خصائص قيادة تسلا Cybertruck من خصائص قيادة سيارة بورشه أكثر من موديلات البيك آب، ولكي يتأكد المرء من ذلك لا يحتاج إلى طلب السيارة Cyberbeast بقوة 621 كيلووات/845 حصان، والتي تتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 6ر2 ثانية، ولكن موديل الدفع الرباعي، الذي بدأت عمليات توريده للعملاء يتفوق على موديلات البيك آب التقليدية بقوة 441 كيلووات/600 حصان.

ويتم إمداد هذه المحركات بالطاقة الكهربائية عن طريق بطاريات لم تفصح شركة تسلا عن المزيد من التفاصيل عنها، ولكن يجب ألا تقل سعتها عن 100 كيلووات ساعة، وإلا فإنها لن تتمكن من قطع مسافة تصل إلى 500 كلم دون الحاجة إلى إعادة الشحن بقدرة تصل إلى 250 كيلووات.

وإذا كانت هذه المسافة غير كافية، فإن شركة تسلا توفر موسع مدى السير، وهو عبارة عن بطارية إضافية تكفي شحنتها لقطع مسافة 200 كلم تقريبا.

القيادة في الطرق الوعرة

ومن الناحية النظرية فإنه يمكن قيادة السيارة Cybertruck في الطرق الوعرة؛ نظرا لأنها مجهزة بنظام تعليق هوائي، كما يمكن زيادة الخلوص الأرضي بمقدار 40 سم بضغطة زر، وبالطبع توفر الشركة الأمريكية نظام الدفع الرباعي لجميع الموديلات.

ويحتاج قائد السيارة إلى التدريب لبعض الوقت حتى يتقن توجيه السيارة بسبب المقود المربع ونظام التوجيه Drive by wire بدون اتصال ميكانيكي مع العجلات وتوجيه المحور الخلفي القوي للغاية، ولكن يتعين على المرء تقديم بعض التنازلات إذا رغب في أن يكون محطا للأنظار ومركز الاهتمام في كل مكان يذهب إليه.