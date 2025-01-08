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"مانثي" تضع بصمتها على بورشه 911 GT3 RS

11:21 ص الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بورشه 911 GT3 RS
  • عرض 6 صورة
    بورشه 911 GT3 RS
  • عرض 6 صورة
    بورشه 911 GT3 RS
  • عرض 6 صورة
    بورشه 911 GT3 RS
  • عرض 6 صورة
    بورشه 911 GT3 RS
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شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة "مانثي ريسينج" (Manthey Racing) عن إجراء تعديلات تقنية وتصميمية على السيارة بورشه 911 GT3 RS لمنحها المزيد من الخصائص الديناميكية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها المعدلة تتميز من خلال الاستغناء عن النافذة الخلفية واستبدالها بلوح من ألياف الكربون، مع زعانف على السقف لمنح السيارة المزيد من الديناميكية والثبات على السرعات العالية وعند اجتياز المنعطفات.

ومن الملامح الجديدة على السيارة المعدلة ملصقات الهيكل وأشرطة الصعود المضاءة من ألياف الكربون، بالإضافة إلى تجهيزة القطر المخصصة لحلبات السباقات.

ويهيمن على مظهر المؤخرة جناح ضخم مصنوع من مادة CfK، فضلا عن الناشر الخلفي. وتعمل كسوة العجلات المصنوعة من مادة CfK على تقليل مقاومة الهواء وتقليل استهلاك الوقود.

كما أجرت "مانثي" تحسينات على مجموعة التعليق الخاصة بسيارة بورشه لمنحها المزيد من السمات الرياضية مع رفع معدل النبض 30٪ على المحور الأمامي و15٪ على المحور الخلفي، فضلا عن التجهيز بممتصات صدمات جديدة لتأهيل السيارة للسير على حلبات السباقات بشكل أفضل.

مانثي Manthey Racing بورشه 911 GT3 RS
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