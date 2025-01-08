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أوبر تبدأ تطوير أنظمتها بالتعاون مع إنفيديا

11:12 ص الأربعاء 08 يناير 2025

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واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة "أوبر تكنولوجيز"، لخدمات النقل والتوصيل، وشركة "إنفيديا كورب" الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية عن عقد شراكة تهدف إلى تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكشفت الشركتان عن تعاونهما، أمس الثلاثاء، ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت الشركتان إن "أوبر"، التي تمتلك كميات هائلة من البيانات الناتجة عن ملايين الرحلات اليومية، وشركة "إنفيديا" الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية، ستعملان معا للاستفادة من منصة "إنفيديا كوزموس" ومنصة "إنفيديا دي جي إكس كلاود".

وأضافت الشركتان أن الهدف من الشراكة هو مساعدة شركاء المركبات ذاتية القيادة على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أقوى وأكثر كفاءة.

وقالت إنفيديا إن منصة "إنفيديا كوزموس" نظام جديد يضم أحدث نماذج التوليد الأساسية في العالم، والرموز، وتسريع معالجة البيانات وتخصيص النماذج.

وأضافت إنفيديا أنه تم تصميم منصة "إنفيديا كوزموس" خصيصا لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المادية مثل الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة.

وأشارت الشركتان إلى أن منصة "إنفيديا كوزموس" تعمل على إزالة العوائق المتعلقة بالتكلفة والموارد، مما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي المادي.

وقالت شركة إنفيديا إن "إنفيديا دي جي إكس كلاود" هي منصة عالية الأداء ويتم إدارتها بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل وتم تزويدها مسبقا بأحدث بنية وبرمجيات إنفيديا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، دارا خسرو شاهي، إن "الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون المحرك الأساسي لمستقبل التنقل، الذي يتطلب بيانات غنية وقدرات حوسبة قوية للغاية. ومن خلال العمل مع إنفيديا، نحن واثقون من قدرتنا على تسريع الجدول الزمني للوصول إلى حلول القيادة الذاتية الآمنة والقابلة للتوسع في هذا القطاع".

أوبر أوبر تكنولوجيز إنفيديا كورب الرقائق الإلكترونية
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