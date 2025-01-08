تعرف على أرخص سيارة تقدمها هافال الصينية بمصر في 2025

إم جي تطلق أحدث نسخة من سيارتها HS في الشرق الأوسط بهذا السعر

كتب - محمد جمال:

قبل أيام، أعلنت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، عن عرض "كاش باك" بقيمة تصل إلى 60 ألف جنيه على سيارتها "جوليون" التي تعد أرخص طرازات العلامة الصينية بالسوق المحلي.

تبدأ أسعار هافال جوليون من مليون و150 ألف للفئة الأولى Standard، ومليون و240 ألف للفئة الثانية Deluxe، ومليون و320 ألف للفئة الثالثة Deluxe SR، ومليون و370 ألف للفئة الرابعة High Deluxe.

وبحسب الوكيل المحلي للعلامة الصينية فإن الخصم المعلن والممتد خلال شهر يناير الجاري، يتم استرداد قيمته بعد 15 يومًا من الشراء شريطة أن يكون اسم المشتري مثبتًا في رخصة السيارة.

مواصفات هافال جوليون في مصر

تعمل هافال جوليون بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 220 نيوتن.متر مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches .

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

تتوفر السيارة بـ6 وسائد هوائية بدءاً من الفئة الثانية مع أنظمة HHC لدعم التوازن أثناء المرتفعات وSCM لإيقاف السيارة بعد التصادم وEBAS للتنبيه من مخاطر الاصدام بجانب كاميرا خلفية.

أما الفئة الثالثة فزادت بكاميرات 360 درجة واحتوت الفئة الأعلى على أنظمة تتضمن TJA لدعم القيادة أثناء الازدحام ودعم النقطة العمياء مع مساعد لمنع التصادم وقت تغيير الحارة المرورية والتحذير من مغادرتها والحفاظ عليها ونظام الكبح التلقائي أثناء الطوارئ.

تشمل تجهيزات هافال جوليون القياسية مفتاح ذكي ومصابيح هالوجين أمامية مع إضاءة نهارية LED وجنوط 17 بوصة ومثبت سرعة مع فتحات خلفية ونظم صوتي من 4 سماعات مع بلوتوث بالإضافة لشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزاً بشاشة عدادات رقمية وأخرى وسطية بقياس 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي بالإضافة لإضاءة محيطية وتسخين للمقاعد الأمامية و٤ مداخل USB ومثبت سرعة تفاعلي وإختيار لوضعيات القيادة.

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