علامة كهربائية جديدة تقدم في مصر خلال أيام.. تعرف عليها

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كتب - محمود أمين:

تستعد علامة سمارت، الألمانية للسيارات الكهربائية الفاخرة، لدخول سوق السيارات الكهربائية في مصر منتصف يناير الجاري، وذلك من خلال توقيع اتفاقية توزيع حصري مع عز العرب ستار.

وبموجب الشراكة الجديدة سيتم توفير سيارات سمارت الكهربائية بالكامل في السوق المصري، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد البيع ومجموعة متكاملة من العروض.

ومن المقرر أن تقوم سمارت بالتعاون مع عز العرب ستار بتوسيع أعمالها لتشمل قطاعي المبيعات وخدمات ما بعد البيع وذلك من خلال التواجد في موقعين بشرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تقوم العلامة الفاخرة بإطلاق سيارة سمارت 1 وسمارت 3.

نستعرض المواصفات الأساسية للسيارتين فيما يلي:

سمارت 1

تأتي سمارت 1 بطول 4270 مم، وقاعدة عجلات 2750 مم، وإطارات 19 بوصة، ورؤية داخلية محسّنة بزاوية 360 درجة.

سمارت 1 مزودة بمصابيح أمامية بتقنية ماتريكس ليد Matrix LED، وحزام إضاءة أمامي وخلفي على شكل حرف Y، ومقابض أبواب مخفية،

سمارت 1 تقدم بقوة 200 كيلو وات، أي ما يُعادل 268 حصان، ببطارية يستغرق شحنها بنسبة 10 إلى 80% من خلال الشاحن البطيء في 3 ساعات، ويستغرق شحنها 30 دقيقة من خلال الشاحن السريع.

سمارت 3

تأتي سمارت 3 بطول 4.40 متر، وتسع ما يصل إلى 1.16 متر مكعب، فضلا عن 15 لترا أسفل الغطاء الأمامي.

وتعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي يعول على بطارية ليثيوم أيون سعة 66 كيلووات ساعة، والتي تتولى تغذية محرك بقوة 200 كيلووات/272 حصان. ويصل مدى السير إلى 455 كلم.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في خلال 5.7 ثوان، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 180 كلم/س.

المقصورة الداخلية تأتي بشاشة قياس 12.8 بوصة، مع شاشة قياس 9 بوصة خلف المقود، بالإضافة إلى العديد من الحلول التقنية الحديثة مثل منفذي USB-C وموضع تخزين مكيف الهواء تحت مسند الذراع.

وتستند السيارة على حزمة من الأنظمة المساعدة للحفاظ على السرعة، والمسار ومسافة الأمان، فضلا عن نظام التعرف على الإشارات المرورية، ومساعد الزاوية الميتة، ومساعد التكدسات المرورية.

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