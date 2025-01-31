ديب سيك يخالف ترشيحات شات جي بي تي لأفضل السيارات المستعملة بمصر

كتب - محمد جمال:

في تجربة لمدى قدرة تطبيق الذكاء الاصطناعي ديب سيك "deepseek"، على تقديم المشورة في قطاع السيارات، سألناه: ما هي أفضل السيارات المتاحة حاليًا في سوق المستعمل بمصر وذلك للوقوف على حقيقة تطابقه في الإجابات مع تطبيق شات جي بي تي؟

وبالرغم من أن إجابات التطبيق الصيني كانت قريبة إلى حد بعيد تطبيق شات جي بي تي لأفضل 5 سيارات مستعملة بمصر، إلا أنه كانت هناك عددا من الإختلافات في الموديلات وكذلك الأسعار والتي يمكن معرفتها من خلال التقرير التالي.

وفيما يلي ترشيحات "deepseek" لأفضل 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري اليوم:

تويوتا كورولا

تصدرت تويوتا كورولا موديلات 2010-2020 قائمة السيارات المستعملة وفقًا لما ذكره تطبيق ديب سيك، وعلل إجابته بأنها الأفضل لشهرتها وانتشارها في مصر بسبب اعتماديّتها الكبيرة وأداءها المميز وقطع غيارها المتوفرة بكثرة وبأسعار معقولة.

تباع تويوتا كورولا موديلات 2010 -2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري من 650 ألف جنيه إلى مليون 200 ألف جنيه.

فيما كانت إجابة تطبيق ديب سيك بأن موديلات 2010 إلى 2015: تبدأ من 180,000 جنيه إلى 300,000 جنيه، وموديلات 2016 إلى 2020: من 320,000 جنيه إلى 450,000 جنيه.

هيونداي إلنترا

حلت هيونداي إلنترا موديلات 2010-2020 ثانيًا بقائمة ديب سيك للأفضل بمصر، ويرجع ذلك وفقًا لإجابته بأنها واحدة من أكثر الطرازات الشعبية والاقتصادية في استهلاك الوقود وسعرها المناسب، كما أن قطع غيارها متوفرة وسهلة الصيانة وتعتبر خيارًا مفضلًا للكثيرين في السوق المصري.

تباع هيونداي إلنترا موديلات 2010 -2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري من 650 ألف جنيه حتى 880 ألف جنيه.

أما ديب سيك قال إن متوسط أسعار السيارة موديلات 2010 إلى 2015: من 150,000 جنيه إلى 250,000 جنيه، وموديلات 2016 إلى 2020: من 270,000 جنيه إلى 400,000 جنيه.

نيسان صني

تتواجد نيسان صني موديلات 2010-2020 بقائمة ديب سيك للأفضل، وأرجع ذلك بأنها السيارة الأكثر موثوقة وراحة، فضلًا عن تكاليف صيانتها المنخفضة والاقتصادية في استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للكثيرين.

تباع نيسان صني موديلات 2010-2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري من 430 ألف جنيه إلى مليون 590 ألف جنيه.

بينما أجاب تطبيق ديب سيك بأن صني موديلات 2010 إلى 2015: تبدأ من 120,000 جنيه إلى 200,000 جنيه، وموديلات 2016 إلى 2020: من 220,000 جنيه إلى 350,000 جنيه.

شيفرولية أفيو

جاءت شيفرولية أفيو موديلات 2010-2020 ضمن قائمة أفضل 5 سيارات مستعملة أظهرها ديب سيك، وأرجع ذلك كونها واحدة من أفضل السيارات بسبب أدائها الجيد في القيادة، فضلًا تصميمها العصري.

تباع شيفرولية أفيو موديلات 2010-2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري من 300 ألف جنيه إلى مليون 550 ألف جنيه.

فيما كانت إجابة تطبيق ديب سيك تقول بأن شيفرولية أفيو موديلات 2010 إلى 2015: تبدأ من 100,000 جنيه إلى 180,000 جنيه، وموديلات 2016 إلى 2020: من 200,000 جنيه إلى 300,000 جنيه.

رينو لوجان

جاءت رينو لوجان موديلات 2010-2020 ضمن قائمة أفضل 5 سيارات مستعملة أظهرها تطبيق ديب سيك، معللًا بأنها أفضل السيارات الاقتصادية والمناسبة للعائلات بفضل صيانتها البسيطة مقارنة ببعض السيارات الأخرى.

تباع رينو لوجان موديلات 2010-2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري من 280 ألف جنيه إلى مليون 570 ألف جنيه.

فيما كانت إجابة تطبيق ديب سيك بأن لوجان موديلات 2010 إلى 2015: من 90,000 جنيه إلى 160,000 جنيه، وموديلات 2016 إلى 2020: من 170,000 جنيه إلى 280,000 جنيه.

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