مرسيدس وأودي وفورد.. سيارات تابعة لجمرك الاسكندرية للبيع بالمزاد - التفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على مزادات مهمل ومصادر ومتروك الجمارك والهيئات الحكومية، عن تفاصيل وموعد مزاد علني لبيع "لوطات" سيارات تابعة لجمارك مرفأ الإسكندرية البحري.

يقام المزاد بحسب اللجنة المركزية المشرفة على البيع يوم الخميس الاثنين الموافق 6 فبراير المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب كراسة الشروط والمواصفات، لوطات سيارات سيارات ملاكي وميني باص ماركات "مرسيدس - بي إم دبليو - جيب جراند شيروكي - أودي - لكزس - فورد - دايو - GM - فولكس فاجن - دودج - بورشه".

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد في إعلانها عن تفاصيل الجلسة أن جميع "لوطات" السيارات المطروحة للتزايد ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات بأبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج رقم2؛ وقيمة الكراسة لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

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