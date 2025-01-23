نيسان تطلق سيارتها باترول الجديدة كليًا في أسواق الشرق الأوسط.. صور

دبي - (د ب أ):

أطلقت شركة نيسان أيقنتها "باترول" Patrol الجديدة كليا، التي ترسي معاييرا جديدة للغة التصميمية لسيارات الدفع الرباعي، في أسواق الشرق الأوسط.

وباعتبارها بداية فصل جديد في إرث نيسان العريق، تمثل Patrol الجديدة مزيجا فريدا يجمع بين تاريخ يمتد لأكثر من 70 عاما وأبرز ملامح التطور والتكنولوجيا، لتقدّم تجربة قيادة استثنائية تعكس الأداء المتميز والراحة الفائقة.

وتقدم نيسان Patrol لغة تصميم جديدة تواكب تماما تفضيلات سائقي الشرق الأوسط. ومن خلال الجمع بين الكفاءة العالية والجماليات المتطورة.

تجسد نيسان Patrol الجديدة كليا مفهوم التوازن الأمثل بين فلسفة التصميم العالمية لشركة نيسان عبر مفهومي "الحضور الجريء" و"المكانة الراسخة"، مما يخلق انطباعا قويا يتناغم على الطرقات وفي خارجها.

وجاء تصميم سيارة نيسان Patrol الجديدة كليا ثمرة لأبحاث مكثفة، وحرص المصممون على أن يعبّر التصميم الجديد عن ثنائيتها الديناميكية، من خلال خطوطها الجريئة وأبعادها المتوازنة؛ حيث يمتاز تصميم Patrol بوجه عام بإطلالته اللافتة، فيما تبرز تفاصيله الدقيقة أبرز ملامح جاذبيته الفاخرة.

حضور جريء

وبدءا من مقدمة السيارة، تبرز السيارة Patrol فلسفة التصميم وفق مفهوم "الحضور الجريء"، وقد تم تعزيز تصميم المقدمة بشبكة أمامية أكثر اتساعا ووضوحا على شكل حرف V، والتي توجه تحية للجيل الثاني بشريطها الأفقي المدمج.

وتقترن هذه الميزة البارزة بخطوط منحوتة حادة وعناصر إضاءة حديثة، ومن بينها تصميم المصابيح الأمامية الجديدة والمميزة على شكل حرف C مزودج؛ حيث يشكلان معا مظهرا خارجيا مستقبليا لطراز Patrol. كما يعزز شريط الإضاءة الخلفي بعرض السيارة هذا التطور، فيما يحافظ على حضوره القوي وهيبته.

أما فيما يخص المظهر الجانبي، فيتميز تصميم السيارة Patrol بخط كتف مائل يمتد من الأمام إلى الخلف، ما يعكس مزيجا بين الهيبة والرشاقة، ويستكمل خط النافذة المرتفع هذا المفهوم بين القائمين الثالث والرابع بطلاء أسود يؤكد على فكرة السقف العائم.

ويزين شعار Patrol الشهير القائم الثالث، ما يعزز هوية وحضور السيارة. وتؤكد العجلات المعدنية الأنيقة قياس 22 بوصة الجديدة على رشاقة وقوة هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، بينما تعمل لمسات أضواء LED الأنيقة على الارتقاء بالتصميم العام، وتحقيق التوازن المثالي بين العناصر الجمالية والوظيفية.

مكانة راسخة

ومن الداخل، توفر المقصورة الفاخرة للسيارة Patrol لمحة عن التزام نيسان بتأكيد مفهوم "المكانة الراسخة" وإظهار الحرفية والاتقان والابتكار المخصص للسائق والركاب.

وتهيمن شاشتان كبيرتان على الكونسول الأمامي، بينما تبرز المواد الملساء والمكونات المدمجة بعناية على رونق وأناقة التصميم، وذلك تماشيا مع المفهوم الياباني (إتقان الاستفادة من المساحات)، بالإضافة إلى تصميم كل صف من المقاعد بنفس القدر من الاهتمام بالتفاصيل.

وتوفر المساحات المحسّنة والجلد المبطن الفاخر مع التطريز الدقيق المستوحى من أنماط "كوميكو" اليابانية التقليدية للركاب تجربة فاخرة، وفي الوقت نفسه، تكّرم اللمسات الفريدة بما في ذلك شارة "منذ عام 1951" على الكونسول الوسطى إرث Patrol الممتد.

ويلتقي المفهوم العملي بعناصر الأناقة في كل تفاصيل المقصورة الداخلية، بدءا من الزجاج المقاوم للصوت، الذي يضمن الهدوء والسكينة أثناء القيادة، إلى لوحة الشاحن اللاسلكي للهاتف والمصممة على شكل كثبان رملية، ما يعكس البيئة الطبيعية للسيارة Patrol.

ومع زيادة سعة الحمولة والمقاعد المصممة بعناية، بما في ذلك مقاعد الصف الأول والثاني المجهزة بتقنية دعم العمود الفقري المستوحاة من وكالة ناسا، تم تصميم السيارة Patrol لرفع مستوى الراحة في كل رحلة، سواء داخل حدود المدينة أو خارجها.

وبذلك، تتميز السيارة Patrol الجديدة كليا بتصميمها القوي وراحتها الفائقة باعتبارها أيقونة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، التي صُممت لتقدم مصدر الإلهام والقدوة لتمكين السائقين في جميع أنحاء المنطقة.

وتتوفر السيارة الجديدة ضمن مجموعة من سبعة ألوان خارجية مذهلة، والتي تم تطوير كل منها لتعزيز مظهرها الديناميكي، بالإضافة إلى أربعة خيارات أخرى ثنائية اللون لمزيد من التخصيص، ما يمنح مالكي Patrol القدرة على التعبير عن أسلوبهم المتفرد واستحضار الإحساس بالقوة والأناقة.