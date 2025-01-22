بي إم دبليو M2 تنطلق بقوة 700 حصان بفضل تعديلات جي باور

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة "جي باور" (G-Power) عن إطلاق برنامج تعديل للسيارة بي إم دبليو M2، والذي يمنح السيارة الكوبيه الرياضية المدمجة معدلات أداء أعلى، بالإضافة إلى زيادة الخصائص الأيروديناميكية.

ثلاثة مستويات

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها أجرت تعديلات على محرك السيارة القياسي التربو المزدوج المكون من ست أسطوانات على شكل مستقيم في ثلاثة مستويات.

وفي المستوى الأول من التعديل يولد المحرك قوة 600 حصان/720 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من القوة القياسية 460 حصان/550 نيوتن متر.

ويولد المحرك في المستوى الثاني قوة 650 حصان/780 نيوتن متر، وذلك بفضل التجهيز بمجموعة العادم الرياضية مع خيار مخارج العادم المصنوعة من ألياف الكربون لمنح السيارة مظهرا أكثر شراسة ورياضية.

وفي المستوى الثالث يزأر المحرك بقوة 700 حصان/840 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

المزيد من الأيروديناميكية

وتتميز السيارة المعدلة أيضا بالمزيد من الخصائص الأيروديناميكية، وذلك بفضل المكونات المصنوعة من ألياف الكربون مع رفارف جديدة وغطاء محرك مصنوع من ألياف الكربون، كما تتوج هذه المكونات بالجناح الخلفي الكبير والأجنحة الأمامية.

وجهزت جي باور السيارة المعدلة بجنوط مسبوكة من معدن خفيف قياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.

وتوفر جي باور في المقصورة الداخلية العديد من خيارات التخصيص مثل المقود الرياضي مع تصميم كربوني رائع وشاشات LED وأذرع نقل الحركة من ألياف الكربون. وتتوفر للسيارة أيضا تجهيزات من جلود فاخرة لمنح السيارة لمسة فخامة ومظهرا أنيقا.