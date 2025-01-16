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بعد إنتهاء الأزمة.. شروط يجب توافرها في سيارات "ذوي الهمم" المستوردة

04:31 م الخميس 16 يناير 2025

الإفراج عن سيارات المعاقين - أرشيفية

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كتب - محمد جمال:

أصدرت مصلحة الجمارك، ضوابط جديدة بشأن الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الهمم الموجودة بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، وتأتي هذه التعديلات ضمن إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنظيم استيراد السيارات وتحديد شروط الإعفاء من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت مصادر مسؤولة بمصلحة الجمارك، إن الوزارة ستتيح لذوي الهمم المستوفين لاشتراطات الاستيراد 30 يومًا لإنهاء إجراءات الإفراج عن سياراتهم المتواجدة بالمرافئ الجمركية.

وللحصول على الإعفاء الجمركي، يجب على الشخص المستفيد أن يتبع عددا من الاشتراطات التي حددتها مصلحة الجمارك لضمان تطبيق الإعفاء والتي يمكن معرفتها من خلال الموضوع التالي:

- يتم استيراد السيارات من الخارج بشكل مباشر برسم الشخص من ذي الإعاقة، ولا يسمح باستيراد سيارات من المناطق الحرة.

- السيارات ذات المحرك التربو لا تدخل ضمن مبادرة استيراد سيارات المعاقين.

- ألا تزيد سعة السيارة عن 1200 سي سي.

- تطابق تجهيزاتها قانون القومسيون الطبي.

- عند استيراد سيارات كهربائية يجب ألا يزيد قوة المحرك عن 200 كيلو وات.

- تم تحديد تاريخ صنع السيارات التي سيتم استيرادها ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي، بحد أقصى 3 أعوام من ضمنها عام الصنع.

- منعت اللوائح تحرير توكيلات لإدارة السيارة، ما يعني أن السيارة يجب أن تبقى تحت إدارة الشخص ذي الإعاقة بشكل مباشر.

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