سكودا تعلن عن أسعار جديدة لـ "كودياك" الجديدة كليًا بمصر

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والتوكيلات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سكودا التشيكية في مصر، عن زيادة أسعار كودياك الجديد كليًا الـSUV الرياضية بقيمة تتراوح بين 50 إلى 150 ألف جنيه خلال يناير الجاري.

تتوفر كودياك بعد زيادة أسعارها الرسمية بأربعة فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليونين و700 ألف جنيه للفئة Selection Loft، ومليونين 950 ألف جنيه للفئة Selection Lounge.

أما الفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بثلاثة ملايين و400 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كودياك الجديد كليًا بالسوق المصري:

سكودا Kodiaq الجديدة تأتي بطول 4.76 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.79 متر، ما يتيح إمكانية التجهيز بصف جلوس ثالث لتوفير أماكن جلوس لما يصل إلى 7 ركاب، في حين تتراوح سعة صندوق الحقائب بين 910 و2.105 لتر.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Kodiaq الجديدة بمحرك بنزين TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة DSG أوتوماتيك. وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.7 ثانية.

وتضم باقة التجهيزات القياسية للسيارة Kodiaq الجديدة كشافات LED-Matrix وشاشة لمسية في المقصورة الداخلية قياس 13 بوصة، بينما تتوفر شاشة Head-up ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.

كما تعول السيارة الجديدة على مفهوم الاستندامة؛ حيث تأتي كسوات المقاعد والسجاد والسقف الداخلي مصنوعة من البوليستر المعاد تدويره.

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