ثمانية أشخاص يتنافسون على لوحة "أدي 111" بمزاد الداخلية الحالي

القاهرة - (مصراوي):

ينظم موقع "لوحتك دوت كوم" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، مزاد علني إلكتروني لبيع 5 لوحات مميزة للسيارات.

ويستمر المزاد الذي يشارك فيه حتى الآن 17 متزايدًا حتى مساء اليوم الأول من يناير 2025 المقبل.

ووصل سعر لوحة "م م ب 1" المطروحة بالمزاد الحالي ويتنافس على شرائها أربعة متزايدين 550.000 جنيه، بينما لوحة "أ د ي 111" وصلت إلى 430.000 جنيه ويزايد عليها ثمانية أشخاص.

اللوحة الثالثة هي "هـ ر م 2666" ويتزايد لشرائها شخصين ووصل سعرها 125.000 جنيه، فيم اللوحة الرابعة والمكونة من أرقام وحروف "د ج 2" ويتزايد للحصول عليها شخصين وبلغ سعرها 435.000 جنيه.

أما اللوحة الخامسة والأخيرة بالمزاد الجالي هي "أ ج 1999" ووصل سعرها إلى 85.000 جنيه ويتنافس لشرائها شخص واحد ويستمر التزايد عليها حتى يوم الأربعاء القادم.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تجاوز إجمالي مبيعات اللوحات منذ البدء في خدمة المزاد الإلكتروني منتصف عام 2017 وحتى الآن حاجز الـ300 مليون جنيه، ويذهب ريعها جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.

وكانت اللوحة الأغلى في تاريخ مزادات لوحات السيارات التي ينظمها موقع "لوحتك دوت كوم" بيعت في مارس من العام الماضي مقابل 50 مليون جنيه وكانت تحمل أرقام وحروف "مـ يـ ر 555".

وفي سبتمبر الماضي وصل سعر إحدى اللوحات التي كانت معروضة للبيع وحملت أرقام وحروف ""د بـ س 2222" ملياري جنيه، إلا أن وزارة الداخلية أعلنت لاحقًا أن خطأ حدث بموقع "لوحتك دوت كوم" تسبب في ظهور سعر غير حقيقي للوحة.

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