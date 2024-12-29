ديكرا: المخاوف من بطاريات السيارات الكهربائية لا أساس لها

برلين - (د ب أ):

أعلنت مؤسسة ديكرا للفحص الفني أن بطاريات السيارات الكهربائية تتمتع بكفاءة عالية وعمر افتراضي يتجاوز العمر الافتراضي المنصوص عليه من الشركة المنتجة، وذلك وفقا لتقييم شمل 25.000 بطارية.

وتستشهد المؤسسة الألمانية بفحوصات "حالة الصحة" “State of Health”، التي تم إجراؤها على سيارات كهربائية من إنتاج شركة جاجوار؛ حيث تظل بطاريات سيارات Type I-Pace توفر ما بين 95 إلى 97٪ من سعتها الأصلية بعد قطع مسافة تتراوح من 180 إلى 260 ألف كلم.

ليست حالة فردية

ولا تشكل موديلات جاجوار حالة فردية، فبطاريات السيارات الكهربائية جيدة جدا بشكل عام؛ حيث أكد خبراء ديكرا أنه حتى مع ارتفاع عدد الأميال المقطوعة، فإن معظم حالات صحة البطارية تزيد على 90٪.

ومع ذلك، هناك أيضا حالات شاذة تأثرت فيها البطارية بأسلوب القيادة والمناخ وسلوك الشحن من حيث زيادة وقلة العمر الافتراضي.

ويتوافق التقييم الأخير لمؤسسة ديكرا مع نتائج الدراسة، التي أجرتها مؤسسة الاستشارات P3؛ حيث قامت بتقييم بطاريات لأكثر من 7.000 سيارة كهربائية.

وبناء على ذلك، فإن المخاوف، التي لا تزال تراود العديد من عملاء السيارات الكهربائية بشأن تلف البطارية قبل الأوان والخسائر المالية المرتفعة المرتبطة بذلك، لا أساس لها من الصحة؛ حيث تعتبر البطارية مكونا موثوقا به وطويل الأمد.

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