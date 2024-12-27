بي واي دي تطلق سيارة كهربائية بقوة 1300 حصان

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "بي واي دي" عن إطلاق أيقونتها الكهربائية Yangwang U9 الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة الموديلات السوبر رياضية.

وأوضحت الشركة الصينية، أن السيارة Yangwang U9 الجديدة تنبض بداخلها أربعة محركات كهربائية لتوليد قوة 956 كيلووات/1300 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1680 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 36ر2 ثانية فقط، بينما تتجاوز سرعتها القصوى حاجز 300 كلم/س.

وتعبر السيارة Yangwang U9 الجديدة عن قوتها من خلال ملامح غاية في الشراسة مثل غطاء حيز المحرك المسحوب لأسفل والكشافات الحادة على شكل حرف C.

كما ينتهي السقف المصمم على شكل قطرة مياه بشريط إضاءة يمتد على كامل المؤخرة بشكل جذاب، والتي يهيمن على مظهرها الناشر الخلفي.

وتظهر السيارة Yangwang U9 الجديدة بطول 4966 ملم وعرض 2029 ملم وارتفاع 1295 ملم، بينما يبلغ وزنها 2475 كجم.

وتزدان المقصورة الداخلية بحليات الكربون مع شاشات LCD وقمرة قيادة قياس 25ر10 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عمودية قياس 3ر12 بوصة.