كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هافال الصينية في مصر، الخميس، عن سيارتين جديدتين تنضمان لأول مرة إلى السوق المصري. جوليون برو وH6 HEV بالسوق المصري.

السيارتان الجديدتان هما هافال H6 HEV وهي أول سيارة هجين للعلامة الصينية بمصر، وهافال جوليون برو التي تتوفر بمحرك بنزين، وكلا السيارتين ينتمي لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات هافال المتاحة آلان بالسوق المصري:

هافال جوليون

تتوفر هاڤال جوليون 2025 في السوق المصري خلال الشهر الجاري بأربع فئات وتبدأ من مليون 200 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 280 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و360 ألف جنيه للفئة الثالثة، ومليون و430 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تقدم هافال جوليون بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 220 نيوتن.متر مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches .

جهزت السيارة قياسياً بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

توفرت السيارة بـ6 وسائد هوائية بدءاً من الفئة الثانية مع أنظمة HHC لدعم التوازن أثناء المرتفعات وSCM لإيقاف السيارة بعد التصادم وEBAS للتنبيه من مخاطر الاصدام بجانب كاميرا خلفية.

أما الفئة الثالثة فزادت بكاميرات 360 درجة واحتوت الفئة الأعلى على أنظمة تتضمن TJA لدعم القيادة أثناء الازدحام ودعم النقطة العمياء مع مساعد لمنع التصادم وقت تغيير الحارة المرورية والتحذير من مغادرتها والحفاظ عليها ونظام الكبح التلقائي أثناء الطوارئ.

هافال H6

تتوفر هافال H6 موديل 2025 لجديدة فى السوق المصري بـ4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 400 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و520 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 550 ألف جنيه للفئة الثالثة، ومليون 680 ألف جنيه للفة الأعلى تجهيزًا.

حملت هافال H6 محرك 4 سلندر تربو سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 230 نيوتن.متر غتد 1500 دورة/الدقيقة يتربط بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات Dry Clutches بدون نظام تزييت للتبريد.

احتوت h6 قياسيا على أنظمة تشمل ABS وEBD مع دعم الفرملة BA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات HHC وعند نزول المنحدرات HDC والتحكم في الجر ودعم الفرامل داخل المنعطفات بالإضافة لمراقبة ضغط الإطارات وتحذير السائق عند الإرهاق وحساسات ركن خلفية مع كاميرا.

بينما زادت الفئات الأعلى بحساسات ركن أمامية وكاميرات محيطية 360 درجة ودعم للقيادة في الزحام المروري والتحذير من الاصطدام الأمامي مع فرملة تلقائية عند الطوارئ والتحذير من مغادرة الحارة المرورية والحفاظ عليها وتحديد الإشارات المرورية.

واحتوت الفئة الأعلى على نظام للركن الذاتي وأخر لدعم النقطة العمياء والمساعدة لمنع الاصطدام أثناء تغيير الحارات المرورية والتنبيه من حركة المرور الخلفية مع التوقف تلقائيا عند الطوارئ.

هافال جوليون برو

تقدم السيارة بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة قصوى تبلغ 148 حصانًا عند 5600-6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 220 نيوتن متر عند 2000-4400 دورة في الدقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة 7DCT، مما يوفر تجربة قيادة سلسة ومتطورة.

وتم تزويد السيارة بأنظمة أمان متطورة لضمان سلامة الركاب، حيث تحتوي على 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى أنظمة مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، ومساعدة الفرامل (BA). كما تشمل الأنظمة المتقدمة الأخرى التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام الحفاظ على المسار، والركن الذاتي، ورؤية محيطية بزاوية 360°، مما يعزز من مستوى الأمان في مختلف ظروف القيادة.

ومن ناحية التجهيزات الداخلية والخارجية، تمتاز السيارة بشاشة عدادات قياس 12.3 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، إلى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة. وتوفر Jolion Pro أيضًا فتحة سقف بانورامية تتيح للركاب الاستمتاع بالإضاءة الطبيعية والهواء الطلق. إضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على مصابيح LED أمامية وخلفية، وشاحن لاسلكي للهاتف لراحة المستخدم.

وفيما يتعلق بأنظمة الترفيه والراحة، تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع مداخل USB أمامية وخلفية، ومثبت سرعة ذكي، كما يمكن اختيار أوضاع القيادة المختلفة مثل Standard، Eco، Sport وSnow، مما يمنح السائق تجربة قيادة مريحة ومتنوعة. وتأتي السيارة بأربع ألوان مميزة تضم الأبيض والأسود والأزرق والأحمر والرمادي، مما يتيح للعملاء اختيار ما يتناسب مع ذوقهم الشخصي.

وتقدم السيارة بفئة واحدة مقابل مليون و 480 ألف جنيه.

هافال H6 HEV

تعمل السيارة بمحرك بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية الهايبرد، ما يوفر أداءً قويًا واقتصاديًا في الوقت ذاته، حيث يولد المحرك أقصى قوة تبلغ 113 كيلو واط عند 5500-6000 دورة/دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1500-4000 دورة/دقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.

وتضمن السيارة مستويات عالية من الأمان بفضل تجهيزها بست وسائد هوائية وأنظمة أمان حديثة مثل المكابح المضادة للانغلاق (ABS) وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD) وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى نظام التوازن عند المرتفعات والمنحدرات (HHC/HDC). وتشمل الأنظمة المساعدة أيضًا تقنيات متقدمة مثل تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، نظام الحفاظ على المسار، الركن الذاتي، والرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

وعلى مستوى التصميم، تتمتع السيارة بلمسات فاخرة تشمل شاشة رقمية قياس 10.25 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، وفتحة سقف بانورامية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية وإضاءة داخلية خافتة ملونة. كما تضم السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف لتعزيز الراحة والرفاهية.

وقد تم تزويد السيارة بشاشة عرض للمعلومات والترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى 8 سماعات توفر تجربة صوتية غامرة. وتكتمل التجربة بوسائل راحة مثل مثبت السرعة الذكي، الزجاج الخلفي الداكن، وميزة الفتح والغلق الذكي للصندوق الخلفي.

تقدم السيارة من فئة واحدة مقابل مليون 795 ألف جنيه .

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