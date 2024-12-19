"عبد" و "سبع" و "نمر".. لوحات سيارات مميزة للبيع بأعلى سعر (التفاصيل)

بعد غيابها عن القائمة الأخيرة.. هذا سعر ميتسوبيشي إكسابندر 2023 كسر

القاهرة - (مصراوي):

تواصل وزارة الداخلية، عبر موقع "لوحتك دوت كوم" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، تنظيم مزادات علنية إلكترونية لبيع حق استخدام لوحات سيارات مميزة بأعلى سعر.

ويقام حاليًا مزاد لبيع 5 لوحات جديدة مميزة، ومن المقرر أن يغلق باب التزايد على اثنتين منها مساء يوم 20 ديسمبر الجاري، بينما يستمر التزايد على اللوحات الثلاث الأخرى حتى مساء 21 من نفس الشهر.

ووصل سعر لوحة "أ بـ ص 1111" المطروحة بالمزاد الحالي ويتنافس على شرائها ثلاثة متزايدين 330.000 جنيه، بينما لوحة "نـ مـ ر 7" وصلت إلى 665.000 جنيه ويزايد عليها 8 أشخاص.

أما اللوحة الثالثة هي "سـ بـ ع 11" ويتزايد لشرائها 4 أشخاص ووصل سعرها 550.000 جنيه، فيم اللوحة الرابعة والمكونة من أرقام وحروف "عـ بـ د 5" ويتزايد للحصول عليها شخصين وبلغ سعرها 455.000 جنيه.

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