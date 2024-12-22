فيات تطلق نسخة كومبي من سيارتها Doblo الخدمية

قائمة بالسيارات الكهربائية التي دخلت مصر بشكل رسمي في 2024

تورينو - (د ب أ):

أعلنت شركة فيات عن توسعة طراز سيارتها Doblo الخدمية بطرح نسخة كومبي جديدة، والتي تتميز برحابة داخلية خاصة ومقاعد لخمسة أشخاص.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن المقصورة الداخلية للسيارة الكومبي الجديدة تتميز بتجهيزات الراحة، كما أن مقعد السائق قابل للتعديل في ست مراحل مع دعم للفقرات القطنية، فضلا عن أن مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل على أربعة مستويات.

وتتوفر أيضا نوافذ أمامية كهربائية ومرايا خارجية قابلة للتعديل الكهربائي، بالإضافة إلى مكيف الهواء.

وتسمح الأبواب المنزلقة على الجانب الأيمن والأيسر بالوصول بسهولة إلى الصف الثاني من المقاعد. ويمكن طي المقعد في الصف الثاني ليسمح بالتركيب الآمن لمقاعد الأطفال بواسطة نظام التثبيت Isofix.

مزايا السلامة

وتشتمل مزايا السلامة على وسائد هوائية ومساعد الكبح الاضطراري ونظام التعرف على الإشارات المرورية ومنظم السرعة ومساعد الضوء العالي ومحذر التعب، بالإضافة إلى مستشعرات الصف في الخلف.

وتم تجهيز السيارة بشاشة لمسية قياس 10 بوصة مع نظام صوتي فائق. ويتوفر للسيارة العديد من الخيارات الخاصة مثل مكيف الهواء ثنائي المناطق ومساعد الصف مع كاميرا الرجوع للخلف وقابس 230 فولت، بالإضافة إلى نظام الملتيميديا IVI High مع شاشة ملونة.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Doblò Combi الجديدة محركات ديزل بقوة تتراوح بين 75 كيلووات/102 حصان و96 كيلووات/131 حصان، مع ناقل حركة يدوي من 6 تعشيقات أو أوتوماتيكي من 8 تعشيقات.