بفارق 10 آلاف جنيه.. مقارنة بين هافال جوليون برو وإم جي RX5 بلس

بعد تقديم هافال H6 HEV.. ما أبرز السيارات الهجينة المتوفرة في مصر؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جي بي الوكيل الحصري لعلامة هافال في السوق المصري، عن إطلاق سياراتها الجديدة جوليون برو موديل 2025 لأول مرة بسوق السيارات المصري.

وبعد طرح السيارة الصينية في مصر لأول مرة تدخل في منافسة قوية مع إم جي rx5 بلس، إذ أن الفارق بينهما 10 ألاف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين هافال جوليون برو و إم جي rx5 بلس:

المحرك والأداء

تعتمد السيارة الـSUV من إم جي على محرك تربو سعة 1500 سي سي يولد قوة 171 حصان عند 5600 لفة بالدقيقة، عزم أقصي 275 نيوتن. متر بين 2000 و 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.4 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوي 190 كم/س.

تأتي جوليون برو بتصميم عصري وأبعاد بطول 4470 مم وعرض 1898 مم وارتفاع 1625 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2700 مم ومساحة تخزين تصل إلى 952 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

المساحات والأبعاد

تقدم MG RX-5 PLUS بطول 4571 مم، عرض 1855 مم، ترتفع عن الأرض 1719 مم، قاعدة عجلات بطول 2708 مم، يتسع صندوق الأمتعة الخلفي لـ 430 لتر، يمكن أن يصل إلى 1639 لتراً بعد طي المقاعد الخلفية، تقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 و 19 بوصة.

فيما قدمت جوليون برو بمحرك 1.5 لتر تربو بقوة 148 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مزدوج القابض. كما تم تجهيزها بنظام تعليق متطور يوفر ثباتًا وتحكمًا افضل، مع نظام توجيه كهربائي.

تجهيزات السلامة والأمان

تعتمد RX-5 PLUS على أنظمة أمان متطورة لتوفر أكثر حماية ممكنة لركاب المقصورة، التي تشمل، 6 وسائد وستائر هوائية، يشتمل برنامج الثبات الإلكتروني على ثمان وظائف للسلامة، أولها نظام الفرامل المانعة لانغلاق العجلات (ABS)، التوزيع الإلكتروني للفرامل (EBD)، المساعدة الطارئة بالفرامل (EBA)، الحماية النشطة من الانقلاب (ARP)، التحكم بالفرامل أثناء الانعطاف (CBC)، التحكم بالمركبة أثناء هبوط المنحدرات (HDC)، نظام التحكم بالجر (TCS) ومسح أقراص المكابح (BDW).

تتميز هافال جوليون برو بمجموعة كبيرة من أنظمة الأمان، بما في ذلك 6 وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح، توزيع قوة الفرملة إلكترونيًا، الثبات الإلكتروني، وبرامج مساعدة في المرتفعات والمنحدرات. بالإضافة إلى كاميرات 360 درجة، نظام الركن الذاتي، وتحذيرات النقاط العمياء والخروج عن المسار.

التجهيزات والكماليات

تتوفر سيارة إم جي بتكنولوجيا متطورة في مقدمتها شاشة لمس قياس 14.1 بوصة تأتي بشكل طولي، مع خاصية توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، نظام ملاحة متطور يعمل عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS، لوحة ديجيتال لتقديم المعلومات أمام السائق قياس 12.3 بوصة، كاميرا الرؤية المحيطية بنطاق 360 درجة للمساعَدة بالركن مع حساسات خلفية وأمامية.

المقصورة الداخلية لجوليون برو تأتي بتصميم فاخر وتجهيزات ذكية تشمل شاشة عرض متعددة الوظائف، نظام ملاحة، ودعم كامل لأنظمة الاتصال الحديثة.

الأسعار والفئات

تقدم إم جي RX5 بلس موديل 2025 بفئتين من التجعيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و490 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و 540 ألف جنيه.

بينما تأتي جوليون برو بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و480 ألف جنيه.

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