هافال h6 هايبرد تصل مصر رسمياً ..مواصفات وأسعار

بعد تقديم هافال H6 HEV.. ما أبرز السيارات الهجينة المتوفرة في مصر؟

كتب- محمود أمين :

أعلنت شركة جي بي الوكيل الحصري لعلامة هافال في السوق المصري، عن إطلاق سياراتها الجديدة H6 HEV الهايبرد و Jolion Pro 2025.

قال رفيق سركيس، رئيس قطاع هافال في مصر بشركة جي بي أوتو: "سعداء بشراكتنا المثمرة مع شركة Great Wall وبنجاح سيارات هافال في السوق المصري، واليوم نفخر بإطلاق الجيل الثاني من سيارات جولين وهي سلسلة البرو، أحدث إضافة لعائلة الكروس أوفر المدمجة والتي تعد النسخة الأكثر تطوراً من سيارة جولين التي قمنا بإطلاقها مسبقاً في السوق المصري".

وأضاف سركيس: " نفخر ايضاً بتقديم سيارة هافال H6 الهايبرد، والتي تمثل قفزة نوعية في عالم السيارات، حيث تجمع بين قوة المحرك التقليدي وكفاءة المحرك الكهربائي بهدف تقديم تجربة قيادة استثنائية تلبي تطلعات عملائنا وتدعم الرؤية الوطنية في التحول نحو اقتصاد أخضر ".

نتناول فيما يلي مواصفات هافال H6 الهايبرد:

تجمع السيارة H6 HEV الهايبرد بين التصميم العصري والمزايا العملية، حيث تتميز بأبعاد قياسية تشمل طولًا كليًا يبلغ 4683 مم، وعرضًا كليًا 1886 مم، وارتفاعًا كليًا 1730 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2738 مم، وسعة تخزين لصندوق الأمتعة تصل إلى 407 لتر، مما يجعلها مثالية للعائلات ومحبي السفر.

وتتميز السيارة بنظام تعليق متطور يضمن راحة القيادة، حيث يعتمد النظام الأمامي على تقنية MacPherson، بينما يعتمد النظام الخلفي على تقنية Multi-Link. وتم تزويد السيارة بمحرك بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية الهايبرد، ما يوفر أداءً قويًا واقتصاديًا في الوقت ذاته، حيث يولد المحرك أقصى قوة تبلغ 113 كيلو واط عند 5500-6000 دورة/دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1500-4000 دورة/دقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.

وتضمن السيارة مستويات عالية من الأمان بفضل تجهيزها بست وسائد هوائية وأنظمة أمان حديثة مثل المكابح المضادة للانغلاق (ABS) وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD) وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى نظام التوازن عند المرتفعات والمنحدرات (HHC/HDC). وتشمل الأنظمة المساعدة أيضًا تقنيات متقدمة مثل تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، نظام الحفاظ على المسار، الركن الذاتي، والرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

وعلى مستوى التصميم، تتمتع السيارة بلمسات فاخرة تشمل شاشة رقمية قياس 10.25 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، وفتحة سقف بانورامية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية وإضاءة داخلية خافتة ملونة. كما تضم السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف لتعزيز الراحة والرفاهية.

وقد تم تزويد السيارة بشاشة عرض للمعلومات والترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى 8 سماعات توفر تجربة صوتية غامرة. وتكتمل التجربة بوسائل راحة مثل مثبت السرعة الذكي، الزجاج الخلفي الداكن، وميزة الفتح والغلق الذكي للصندوق الخلفي.

تقدم السيارة من فئة واحدة مقابل مليون 795 ألف جنيه .