12 سيارة ارتفعت أسعارها في مصر بداية ديسمبر ..الزيادات وصلت 130 ألف جنيه

كتب-محمود أمين:

شهدت أسعار السيارات في مصر زيادات ملحوظة مع بداية شهر ديسمبر 2024، حيث أعلنت مجموعة من الوكلاء عن ارتفاعات شملت 12 طرازًا من علامات تجارية مثل بي واي دي، جي أيه سي، بايك، هيونداي، شيري، وفيات. تراوحت الزيادات بين 9 آلاف و130 ألف جنيه.

تفاصيل الزيادات:

بي واي دي:

ارتفع سعر F3 بمقدار 10 آلاف جنيه، ليصل إلى 630 ألف جنيه للفئة اليدوية، و710 آلاف جنيه للفئة الأوتوماتيك.

جي أيه سي:

ارتفعت أسعار جميع الطرازات بنسب تراوحت بين 15 ألفًا و45 ألف جنيه.

إمباو: زيادة 15 ألف جنيه، لتبدأ من مليون و165 ألف جنيه.

إيمكو: زيادة 45 ألف جنيه، لتبدأ من مليون و345 ألف جنيه.

GS4: زيادة 45 ألف جنيه، لتبدأ من مليون و235 ألف جنيه.

بايك:

زيادات بين 30 ألفًا و50 ألف جنيه.

X55: زيادة 30 ألف جنيه، لتبدأ من مليون و290 ألف جنيه.

U5 Plus: زيادة 50 ألف جنيه، لتبدأ من 875 ألف جنيه.

هيونداي:

ارتفعت أسعار السيارات بين 15 ألفًا و130 ألف جنيه.

سانتافي: زيادة 130 ألف جنيه، لتبدأ من 3 ملايين و350 ألف جنيه.

إلنترا AD: زيادة بين 15 و20 ألف جنيه، لتبدأ من 970 ألف جنيه.

شيري:

زيادات بين 9 آلاف و15 ألف جنيه.

أريزو 5: زيادة 10 آلاف جنيه، بأسعار تبدأ من 660 ألف جنيه.

تيجو 4 برو: زيادة 15 ألف جنيه، بأسعار تبدأ من 895 ألف جنيه.

فيات:

ارتفع سعر تيبو مانيوال بقيمة 30 ألف جنيه، لتصل إلى 780 ألف جنيه.