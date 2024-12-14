شهر نوفمبر يشهد إضافة حوالي 500 سيارة كهربائية لشوارع مصر

كتب- محمود أمين :

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر نوفمبر 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 38135 مركبة.

كما أكد تقرير الاهرام -المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى نوفمبر 497 سيارة

وإحتلت سيارات مرسيدس المرتبة الأولى حيث حققت 102 سيارة من بينها إى كيو ايه 260 وحدها 28 سيارة، اما فولكس فاجن فقد حققت 99سيارة من بينها اى دى 4 حققت 24 سيارة

ثم بى واى دى 80من بينها سونج ال 34 سيارة ، اما بى ام دبليو حققت 50سيارة من بينها اى أكس 3 مبيعات 15 سيارة ، اما إم جى 4 فقد بلغت مبيعاتها 15 سيارة أما نيسان اكس تريل 32 سيارة.