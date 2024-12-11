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هل ستعلن جنرال موتورز انسحابها من مشروع سيارات الأجرة الآلية؟

01:28 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

جنرال موتورز

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ديترويت - (أ ب):

أعلنت شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات أنها ستنسحب من مشروع سيارات الأجرة الآلية وستتوقف عن تمويل وحدة كروز للسيارات ذاتية القيادة الخاسرة.

وبدلا من ذلك ستركز شركة صناعة السيارات، ومقرها ديترويت، على تطوير أنظمة مساعدة للسائق أوتوماتيكية جزئيا، مثل سوبر كروز، التي تتيح لقائدي السيارة رفع أيديهم عن عجلة القيادة.

وذكرت جنرال موتورز أنها ستخرج من مشروع سيارات الأجرة الآلية "نظرا للوقت الطويل والموارد الضخمة المطلوبة للارتقاء بالأعمال، فضلا عن تزايد التنافس في سوق سيارات الأجرة الآلية".

وقالت الشركة إنها ستجمع بين الفريق الفني لكروز مع فريقها للعمل على أنظمة متقدمة لمساعدة قائدي السيارات.

جنرال موتورز سيارات الأجرة الآلية صناعة السيارات
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