مرسيدس تكشف النقاب عن سيارتها AMG Pure Speed السوبر رياضية

شتوتجارت - (د ب أ):

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن سيارتها AMG Pure Speed السوبر رياضية الجديدة، التي تقوم على أساس الطراز SL.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها AMG Pure Speed الرودستر مستوحاة من الفئة العليا في رياضة سباقات السيارات، مشيرة إلى أنها تشتمل على مقعدين وتتخلى عن المقاعد الخلفية، كما أنها تعتمد على قفص الحماية من الانقلاب المعروف باسم “Halo” بدلا من الزجاج الأمامي.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة AMG Pure Speed المكشوفة على سواعد محرك V8 من AMG بسعة 0ر4 لتر، والذي يزأر بقوة 430 كيلووات/585 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 315 كلم/س.

وأشارت مرسيدس إلى أن إنتاج سيارتها AMG Pure Speed الرودستر الجديدة يقتصر على 250 نسخة فقط، غير أنها لم تكشف بعد عن سعرها، والذي من المتوقع أن يكون أعلى من سعر أعلى موديلات الطراز SL البالغ 223 ألف و720 يورو.