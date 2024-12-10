ستيلانتس تعيد تيم كونيسكيس لرئاسة العلامة التجارية لشاحنات رام الأمريكية

ديترويت (أ ب) :

قررت مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسية لصناعة السيارات إعادة تيم كونيسكيس لرئاسة قطاع الشاحنات الخفيفة رام بعدما ترك منصبه في وقت سابق من العام الحالي أثناء رئاسة كارلوس تافارس للمجموعة المتعثرة.

وقالت شون مورجان المتحدثة باسم الشركة إن تيم كونيسكيس الذي عمل كمتحدث غير رسمي للعلامة التجارية الأمريكية رام سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية رام فورا.

وتعتبر عودة كونيسكيس جزءا من عدة خطوات إدارية تستهدف تعزيز ريادة الشركة في سوق السيارات بأمريكا الشمالية.

يذكر أن مبيعات الشاحنات رام التي تعتبر المنتج الأكثر مبيعا وربحية لدى الشركة تراجعت بنسبة 18% تقريبا خلال العام الحالي، في الوقت الذي تعاني فيه ستيلانتس من ارتفاع أسعار العديد من سياراتها في حين يبحث المشترون عن سيارات بأسعار أقل.

وتضم العلامة التجارية رام أيضا شاحنات وعربات فان.

يذكر أن كونيسكيس ترك منصبه في رام في مايو الماضي بعد حوالي 32 عاما من العمل في ستيلانتس رابع أكبر مجموعة سيارات في العالم والتي تشكلت في 2021 من خلال الاندماج بين فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية وبي.إس.أيه بيجو الفرنسية. وكان كونيسكيس يدير العلامتين رام ودودج. كما قاد انتقال دودج نحو السيارات الكهربائية.

يأتي ذلك في حين ترك تافارس منصبه في أول ديسمبر الحالي، بعد أن سجلت المجموعة نتائج مالية سيئة ومبيعات ضعيفة. وقال مجلس إدارة ستيلانتس إن لديه رؤية مختلفة عن رؤية تافاريس لمستقبل المجموعة.