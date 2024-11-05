شيفلر لمكونات السيارات تعلن شطب 4700 وظيفة في أوروبا

هيرتسوجناوراخ -د ب أ:

بعد شهر واحد من اندماجها مع شركة "فيتيسكو" أعلنت شركة مكونات السيارات الألمانية "شيفلر" أنها تعتزم شطب 4700 وظيفة في أوروبا، من بينها 2800 وظيفة في ألمانيا. ويمثل هذا حوالي 1ر3% من إجمالي القوى العاملة.

وذكرت الشركة اليوم الثلاثاء في مقرها بمدينة هيرتسوجناوراخ الألمانية أن عشرة مواقع في ألمانيا وخمسة مواقع أخرى في أوروبا سيشملها هذا الإجراء.

وتوظف الشركة بعد الاندماج 120 ألف شخص على مستوى العالم.

وبحسب بيانات الشركة، من المقرر إغلاق اثنين من المواقع الأوروبية الخمسة بالكامل. وسيتم تنفيذ حزمة التدابير خلال عامي 2025 و 2027. واعتبارا من عام 2029 ستوفر الشركة بذلك 290 مليون يورو سنويا، من بينها 75 مليون يورو تتعلق بالاندماج مع فيتيسكو.

وقال كلاوس روزنفيلد، الرئيس التنفيذي لشيفلر: "البرنامج ضروري في البيئة الحالية لضمان القدرة التنافسية لمجموعة شيفلر على المدى الطويل. سننفذ البرنامج بطريقة مسؤولة اجتماعيا وبطريقة متناسبة".

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام كان أداء شيفلر - قبل الاندماج مع فيتيسكو - جيدا نسبيا من الناحية الاقتصادية. وارتفعت مبيعات شيفلر بنسبة 1% بعد احتساب متغيرات العملة إلى 233ر12 مليار يورو. كما ارتفع مبيعات قسم السيارات بنسبة 2ر0% بعد احتساب متغيرات العملة - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الطلبيات في مجال التنقل الكهربي. وقبل احتساب البنود الخاصة والفوائد والضرائب، بلغت الأرباح 713 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بعد 964 مليون يورو في نفس الفترة من العام السابق.