تعاون بين التصديري للصناعات الهندسية وصنَّاع مكونات السيارات

القاهرة - (مصراوي):

وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بروتوكول تعاون مع شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لتعزيز ودعم الصناعات المغذية.

جاء ذلك على هامش قمة "إيجيبت أوتوموتيف" التاسعة، التي أقيمت الثلاثاء، بالقاهرة، بحضور ممثلي عدد من السفارات والهيئات الحكومية وقادة الصناعة وخبراء السيارات، ورعاية وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية.

ووقع ممثلًا عن المجلس التصديري، المهندسة مي حلمي رئيس المجلس، وخالد الشافعي، عن شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز صناعة السيارات والصناعات المغذية محليًا وتحفيز القطاع التصديري، وذلك بهدف مضاعفة الصادرات بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.

وتعتبر الصادرات من أهم مصادر الاقتصاد القومي، حيث تلعب دورًا رئيسياً في جلب العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

ويعكس هذا البروتوكول رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بينهما لتحقيق الهدف الوطني المتمثل في زيادة صادرات مصر وتحقيق الأهداف المنشودة.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، طالب الشركات العاملة بمجال صناعة المكونات المغذية للسيارات بتطوير وزيادة إنتاجها لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وقال الوزير في مؤتمر تدشين مجمع مصانع عز العرب السويدي "ESAF" لتصنيع سيارات بروتون الماليزية في مصر، إننا نسعى إلى زيادة المكون المحلي بالسيارة المصنعة محليًا والتي يتوقع أن تزداد أعدادها في المستقبل القريب.

ولفت إلى ضرورة العمل على تكثيف صناعة المكونات بهدف زيادة نسبة المكون المحلي، ما يعزز فرص تصدير تلك السيارات وتخفيض فاقد العملة الأجنبية.

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