انطلاق قمة "إيجيبت أوتوموتيف" التاسعة لبحث مستقبل صناعة السيارات بمصر

كتب - محمود أمين:

انطلقت اليوم، الثلاثاء، في القاهرة الدورة التاسعة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" المتخصصة في قطاع السيارات، بمشاركة واسعة من ممثلي السفارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى غرفة الصناعات الهندسية والمجلس التصديري.

تعقد القمة برعاية وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، وبحضور نخبة من قادة الصناعة وخبراء السيارات لاستشراف مستقبل قطاع السيارات في مصر.

وفي افتتاح أعمال القمة قال محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة "إيجيبت أوتوموتيف"، إن المؤتمر يعد أداة فعالة للتواصل بين جميع أطراف القطاع، مضيفًا أنهم عملوا خلال 9 سنوات لخلق منصة تجمع رؤساء الشركات المصرية والعالمية لمناقشة القضايا المحورية وتفعيلها.

من جانبه قال هيثم يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل، إن هناك العديد من التحديات وأيضًا الفرص المتاحة بالسوق المحلي وهو ما يعزز أهمية دعم الإنتاج المحلي.

وأضاف يحيي على هامش مشاركته بقمة إيجيبت أوتوموتيف السنوية أن شل تفتخر بأن 80% من إنتاجها يتم محليًا، وهو ما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني المصري.

بدوره أكد خالد شديد، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات والرئيس الشرفي للمؤتمر، على التزام الدولة بتطوير ودعم الصناعة المحلية.

وقال شديد: "تضع مصر تطوير قطاع السيارات في مقدمة أولوياتها من خلال تعميق المكون المحلي ودعم الصناعات المغذية، مما يفتح آفاقًا واعدة للمستقبل."

وفي السياق، أشار أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة منصور، التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع السيارات عالميًا، مشيرًا إلى أهمية التعاون الإقليمي.

وقال أرورا إن مع هذه التغيرات تظهر مصر كمحور إقليمي محتمل يتطلب استراتيجيات استثمار طويلة المدى لتحويل البلاد إلى مركز رئيسي لصناعة السيارات.

أما شارون نيشي، رئيسة مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا، أشارت إلى الإنجازات المحققة وأكدت على التزام الشركة بالمستقبل.

وقالت نيشي أن عام 2025، سيشهد بدء إنتاج سيارة ركاب جديدة محليًا، ما يعكس رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة وابتكارًا، ونسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.

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