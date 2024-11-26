فولفو تطلق أيقونتها XC90 الجديدة في الأسواق.. أسعار ومواصفات

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ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة فولفو السويدية الرائدة في صناعة السيارات الفارهة، عن إطلاق أيقونتها XC90 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV العائلية الكبيرة.

وبحسب المعلن من الشركة السويدية فإن XC90 الجديدة ستباع بأسعار تبدأ من 79 ألف و890 يورو (أربعة ملايين و160 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن سيارة الطرق الوعرة XC90 الجديدة تأتي بطول 4.95 متر، وتتألق بكشافات جديدة، كما أنها حصلت على خدمات نظام ملتيميديا جديد يعتمد على أندرويد، والذي يجلب الكثير من وظائف جوجل للملاحة والترفيه إلى السيارة.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة XC90 سباعية المقاعد الجديدة على سواعد محرك بنزين سعة 2 لتر بنظام الدفع الهجين المعتدل، والذي ينطلق بقوة 184 كيلووات/250 حصان.

كما يتوفر نظام دفع هجين Plug-in بقوة 335 كيلووات/455 حصان، والذي يتيح قيادة السيارة بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 71 كلم.

وبفضل هذه القوة تنطلق النسخة الهجينة Plug-in من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5.4 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 180 كلم/س.

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