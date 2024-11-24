أرخص سيارة جديدة لعلامة نيسان بمصر

سيارات جيلي الصينية في مصر.. الأغلى لا تتجاوز 2 مليون جنيه

سيارة مجمعة محليًا موديل 2020 بأقل من 500 ألف جنيه

بـ22 ألف جنيه شهريًا.. قسط أفخم سيارة صينية في مصر

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين المقبلين على الشراء عن السيارات المجمعة محليا التي تباع بأسعار مناسبة خلال شهر نوفمبر الجاري، خاصة مع عودة ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة بالأسواق.

وتعد السيارة نيسان صني سيدان العائلية المجمعة محليا موديل 2025، أرخص سيارة تقدمها العلامة اليابانية بالسوق المحلي خلال الشهر الجاري، وتبدأ أسعارها من 695.400 ألف جنيه.

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 في السوق المصري من 695 جنيه للفئة القياسية، و726.500 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي يبلغ 747 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 761 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لنيسان صني الجديدة بالسوق المصري:

تقدم نيسان صني بطول 4.425 مم، عرض 1.695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

تقدم نيسان صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.