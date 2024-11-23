راسل يحصد مركز الانطلاق الأول لسباق فورمولا-1 في لاس فيجاس

برلين (د ب أ)

حصد البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، على مركز الانطلاق الأول، صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش، لسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، المقرر إقامته مساء السبت صباح غد الاحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، ليؤكد هيمنة فريق مرسيدس على هذا السباق.

وتحت أجواء باردة، حقق راسل أسرع زمن للفة، مسجلا زمنا بلغ دقيقة و312ر32، ليتغلب على الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق فيراري بفارق 1ر0 ثانية، ليحصد مركز الانطلاق الأول للمرة الثالثة هذا الموسم.

وكان الفرنسي بيير جاسلي، هو المفاجأة الكبرى، حيث احتل المركز الثالث متفوقا على سائق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو.

وجاء حامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الخامس.

وبإمكان فيرستابن، الذي يتصدر ترتيب فئة السائقين بفارق 62 أمام البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، أن يتوج بلقب بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي في سباق الغد إذا تفوق على سائق مكلارين.

ونتيجة التجربة الرسمية منحت فيرستابن بالفعل أفضلية، حيث أنهاها نوريس في المركز السادس.

وقدم لويس هاميلتون، زميل راسل في فريق مرسيدس، عروضا قوية في التجارب الحرة، ولكنه ارتكب خطأ جسيما ، ما جعله يحتل المركز العاشر.