لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أحدث سيارة 7 راكب بالسوق.. من ينافس إكسيد VX المصنعة بمصر؟

12:28 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    إكسيد VX
  • عرض 23 صورة
    إكسيد VX سباعية المقاعد المجمعة بمصر
  • عرض 23 صورة
    إكسيد VX سباعية المقاعد المجمعة بمصر
  • عرض 23 صورة
    إكسيد VX سباعية المقاعد المجمعة بمصر
  • عرض 23 صورة
    إكسيد VX الجديدة
  • عرض 23 صورة
    سانتافي
  • عرض 23 صورة
    لوحة قيادة هيونداي سانتافي الجديدة
  • عرض 23 صورة
    مؤخرة هيونداي سانتافي الجديدة
  • عرض 23 صورة
    مقصورة هيونداي سانتافي الجديدة
  • عرض 23 صورة
    مقاعد هيونداي سانتافي الجديدة
  • عرض 23 صورة
    هيونداي سانتافي الجديدة
  • عرض 23 صورة
    بيجو 5008
  • عرض 23 صورة
    بيجو 5008
  • عرض 23 صورة
    بيجو 5008
  • عرض 23 صورة
    بيجو 5008
  • عرض 23 صورة
    تويوتا فورتشنر GR سبورت الجديدة
  • عرض 23 صورة
    تويوتا فورتشنر GR سبورت الجديدة
  • عرض 23 صورة
    تويوتا فورتشنر GR سبورت الجديدة
  • عرض 23 صورة
    تويوتا فورتشنر
  • عرض 23 صورة
    تويوتا فورتشنر
  • عرض 23 صورة
    تويوتا فورتشنر
  • عرض 23 صورة
    بيجو 5008
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الشركة الرائدة في قطاع السيارات بمصر، بالتعاون مع شركة إكسيد "Exeed" الصينية، عن إطلاق السيارة الفاخرة "إكسيد VX" سباعية المقاعد بالسوق المصري.

تعتمد إكسيد VX على محرك قوي بسعة 2.0 لتر TGDI بأربعة أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بنظام (AWD) دفع كلي.

تتوفر إكسيد VX الجديدة المجمعة بمصر، بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 2.980.000 جنيه للفئة الأولى، بينما تصل إلى 3.380.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ومع طرح السيارة إكسيد VX الجديدة المجمعة بمصر ستواجة السيارة الصينية مواجهة صعبة مع عددا منافسيها بنفس الفئة السعرية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي إكسيد VX الجديدة المجمعة بمصر:

بيجو 5008

بيجو 5008

تبدأ الأسعار بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة خلال الشهر الجاري من مليونين 469 ألف 990 جنيه للفئة الأولى آلور، والفئة الثانية جي تي أصبح سعرها الرسمي الجديد مليونين 639 ألف 990 جنيه، والفئة الثالثة جي تي ريد آنتريور بسعر مليونين 649 ألف 990 جنيه.

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

تقدم تويوتا فورتشنر بسعر يبدأ من 3.400.000 جنيه للنسخة القياسية، و الفئة الثانية 3.700.000 والنسخة الأعلى تجهيزًا بـ3.900.000 جنيه.

تويوتا فورتشنر تقدم في السوق المحلي بنوعين من المحركات الأول 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان ويتوفر بالفئتين الأولى والثانية، وتعمل الفئة الأولى بنظام 2X4 في حين الفئة الثانية 4X4.

المحرك الثاني والذي يتوفر بالفئة الأعلى تجهيزًا يتكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل، وتقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

سكودا كودياك

سكودا كودياك

تتوفر كودياك 2025 الجديدة كليًا بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليونين و650 ألف جنيه للفئة Selection Loft، ومليونين و850 ألف جنيه للفئة Selection Lounge.

أما الفئة Selection Suite الثالثة ثلاثة ملايين و50 ألف جنيه، والفئة Sportline الأعلى تجهيزًا بثلاثة ملايين و250 ألف جنيه.

هيونداي سانتا في

سانتافي

تتوفر هيونداي سانتا في بفئتين من التجهيزات؛ الفئة Executive القياسية بثلاثة ملايين و220 ألف جنيه، بينما الفئة Calligraghy الأعلى تجهيزًا بثلاثة ملايين و770 ألف جنيه.

إكسيد VX بيجو 5008 تويوتا فورتشنر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية