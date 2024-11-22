أحدث سيارة 7 راكب بالسوق.. من ينافس إكسيد VX المصنعة بمصر؟

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كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الشركة الرائدة في قطاع السيارات بمصر، بالتعاون مع شركة إكسيد "Exeed" الصينية، عن إطلاق السيارة الفاخرة "إكسيد VX" سباعية المقاعد بالسوق المصري.

تعتمد إكسيد VX على محرك قوي بسعة 2.0 لتر TGDI بأربعة أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بنظام (AWD) دفع كلي.

تتوفر إكسيد VX الجديدة المجمعة بمصر، بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 2.980.000 جنيه للفئة الأولى، بينما تصل إلى 3.380.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ومع طرح السيارة إكسيد VX الجديدة المجمعة بمصر ستواجة السيارة الصينية مواجهة صعبة مع عددا منافسيها بنفس الفئة السعرية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي إكسيد VX الجديدة المجمعة بمصر:

بيجو 5008

تبدأ الأسعار بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة خلال الشهر الجاري من مليونين 469 ألف 990 جنيه للفئة الأولى آلور، والفئة الثانية جي تي أصبح سعرها الرسمي الجديد مليونين 639 ألف 990 جنيه، والفئة الثالثة جي تي ريد آنتريور بسعر مليونين 649 ألف 990 جنيه.

تويوتا فورتشنر

تقدم تويوتا فورتشنر بسعر يبدأ من 3.400.000 جنيه للنسخة القياسية، و الفئة الثانية 3.700.000 والنسخة الأعلى تجهيزًا بـ3.900.000 جنيه.

تويوتا فورتشنر تقدم في السوق المحلي بنوعين من المحركات الأول 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان ويتوفر بالفئتين الأولى والثانية، وتعمل الفئة الأولى بنظام 2X4 في حين الفئة الثانية 4X4.

المحرك الثاني والذي يتوفر بالفئة الأعلى تجهيزًا يتكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل، وتقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

سكودا كودياك

تتوفر كودياك 2025 الجديدة كليًا بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليونين و650 ألف جنيه للفئة Selection Loft، ومليونين و850 ألف جنيه للفئة Selection Lounge.

أما الفئة Selection Suite الثالثة ثلاثة ملايين و50 ألف جنيه، والفئة Sportline الأعلى تجهيزًا بثلاثة ملايين و250 ألف جنيه.

هيونداي سانتا في

تتوفر هيونداي سانتا في بفئتين من التجهيزات؛ الفئة Executive القياسية بثلاثة ملايين و220 ألف جنيه، بينما الفئة Calligraghy الأعلى تجهيزًا بثلاثة ملايين و770 ألف جنيه.