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نسخة كابريو جديدة من Cooper في 2025.. أسعار ومواصفات

11:02 ص الخميس 21 نوفمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    ميني Cooper كابريو 
  • عرض 6 صورة
    ميني Cooper كابريو 
  • عرض 6 صورة
    ميني Cooper كابريو 
  • عرض 6 صورة
    ميني Cooper كابريو 
  • عرض 6 صورة
    ميني Cooper كابريو 
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لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة ميني عن إطلاق نسخة كابريو من أيقونتها Cooper في ربيع عام 2025 نظير سعر يبدأ من 31 ألف و200 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها Cooper ثلاثية الأبواب الكابريو تأتي مزودة بسقف قماشي، والذي يتم طيّه بشكل كامل وراء المقاعد الخلفية، ما يؤدي إلى تقلص سعة صندوق الأمتعة من 215 إلى 160 لترا.

3 محركات بنزين

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة الكابريو الصغيرة 3 محركات بنزين رباعية الأسطوانات بقوة 120 كيلووات/163 حصان وبسرعة 220 كلم/س في الموديل الأساسي.

وينطلق الموديل Cooper S بقوة 150 كيلووات/204 حصان وبسرعة قصوى 237 كلم/ساعة.

أما الموديل John Cooper Works فينطلق بقوة 170 كيلووات/231 حصان، بينما تقف سرعته القصوى على أعتاب 245 كلم/ساعة.

كما تخطط الشركة التابعة لمجموعة بي إم دبليو الألمانية لطرح نسخة كهربائية من أيقونتها Cooper الكابريو.

ميني Cooper كابريو سيارات جديدة
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