الفحص يكشف مشاكل كبيرة بـ 20% من السيارات في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

أخفقت نحو خُمس السيارات في ألمانيا في اجتياز الفحص العام الفني الذي أجراه مؤخرا الاتحاد الألماني للرقابة التقنية (TÜV) بسبب وجود "عيوب كبيرة" أو حتى "خطيرة".

وأعلن الاتحاد في تقريره الجديد أن 6ر20% من السيارات من جميع الطرازات والإصدارات السنوية أخفقت في الفحص، وهو نفس معدل العام الماضي تقريبا (5ر20%).

وعند رصد عيوب كبيرة، يُلزَم صاحب السيارة بإصلاح العيوب خلال أربعة أسابيع من الخضوع للفحص، وإذا كانت هناك عيوب خطيرة فيجب إصلاحها على الفور، ويُسمح حينها فقط بقيادة السيارة لورشة الإصلاح.

وصنف الاتحاد حوالي 15 ألف مركبة على أنها "غير آمنة لحركة المرور" وتم حظر سيرها على الفور. وفيما يقرب من 80% من المركبات التي شملها الفحص، لم يتم العثور على أي عيوب، أو كانت العيوب طفيفة فقط.

وقام الاتحاد بتقييم أكثر من عشرة ملايين عملية فحص عامة تم تنفيذها بين يوليو 2023 ويونيو 2024، وتم فحص حوالي 230 نوعا مختلفا من المركبات.

كما أدرج الاتحاد لأول مرة عشرة طرازات من السيارات الكهربائية البحتة في الفحص. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، يواخيم بولر: "السيارات الكهربائية تغزو سوق السيارات المستعملة ببطء ولكن باستمرار، يظهر الفحص العام أن السيارات الكهربائية من الناحية الفنية ليست أكثر أمانا أو أقل أمانا من المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق"، مضيفا في المقابل أن هناك بعض العيوب الخاصة بآليات التحريك في السيارات الكهربائية - مثل التآكل المبكر لنظام تعليق محور العجلات بسبب الوزن الكبير للبطاريات.