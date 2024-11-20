أشهر صحفي سيارات في العالم.. ما الموديلات التي يمتلكها؟
05:22 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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كتب - محمد جمال:
كشف الصحفي والمقدم السابق لبرنامج" توب جير" المتخصص في السيارات، جيريمي كلاركسون، عن قائمته الخاصة بأفضل 10 سيارات ضمن أسطول طرازاته المميزة ذكرها بشكل متقطع من خلال تصريحاته وتغريداته على مر السنين.
لا تقتصر قائمة جيريمي كلاركسون على السيارات الرياضية فقط، بما أنها تشمل موديلات مثل فولكس فاجن جولف GTI وفولفو XC 90 فورد اسكورت RS كوزوورث.
ونستعرض من خلال التقرير التالي أفضل 10 سيارات عند جيريمي كلاركسون:
ألفا روميو GTV6
فورد اسكورت RS كوزوورث
فورد GT
مرسيدس CLK 63 AMG بلاك سيريس
فولكس فاجن جولف GTI
فولفو XC 90
بي ام دبليو M3 CSL
بي ام دبليو Z1 رودستر
بي ام دبليو 600
فيراري F355
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