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أشهر صحفي سيارات في العالم.. ما الموديلات التي يمتلكها؟

05:22 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    بي ام دبليو M3 CSL
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    مرسيدس CLK 63 AMG بلاك سيريس
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    فيراري F355
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    فولكس فاجن جولف GTI
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    فولفو XC 90
  • عرض 10 صورة
    فورد اسكورت RS كوزوورث
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    فورد GT
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    بي ام دبليو Z1 رودستر
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    ألفا روميو GTV6
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كتب - محمد جمال:

كشف الصحفي والمقدم السابق لبرنامج" توب جير" المتخصص في السيارات، جيريمي كلاركسون، عن قائمته الخاصة بأفضل 10 سيارات ضمن أسطول طرازاته المميزة ذكرها بشكل متقطع من خلال تصريحاته وتغريداته على مر السنين.

لا تقتصر قائمة جيريمي كلاركسون على السيارات الرياضية فقط، بما أنها تشمل موديلات مثل فولكس فاجن جولف GTI وفولفو XC 90 فورد اسكورت RS كوزوورث.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أفضل 10 سيارات عند جيريمي كلاركسون:

ألفا روميو GTV6

ألفا روميو GTV6

فورد اسكورت RS كوزوورث

فورد اسكورت RS كوزوورث

فورد GT

فورد GT

مرسيدس CLK 63 AMG بلاك سيريس

مرسيدس CLK 63 AMG بلاك سيريس

فولكس فاجن جولف GTI

فولكس فاجن جولف GTI

فولفو XC 90

فولفو XC 90

بي ام دبليو M3 CSL

بي ام دبليو M3 CSL

بي ام دبليو Z1 رودستر

بي ام دبليو Z1 رودستر

بي ام دبليو 600

بي ام دبليو 600

فيراري F355

فيراري F355

جيريمي كلاركسون عالم السيارات توب جير
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