أشهر صحفي سيارات في العالم.. ما الموديلات التي يمتلكها؟

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كتب - محمد جمال:

كشف الصحفي والمقدم السابق لبرنامج" توب جير" المتخصص في السيارات، جيريمي كلاركسون، عن قائمته الخاصة بأفضل 10 سيارات ضمن أسطول طرازاته المميزة ذكرها بشكل متقطع من خلال تصريحاته وتغريداته على مر السنين.

لا تقتصر قائمة جيريمي كلاركسون على السيارات الرياضية فقط، بما أنها تشمل موديلات مثل فولكس فاجن جولف GTI وفولفو XC 90 فورد اسكورت RS كوزوورث.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أفضل 10 سيارات عند جيريمي كلاركسون:

ألفا روميو GTV6

فورد اسكورت RS كوزوورث

فورد GT

مرسيدس CLK 63 AMG بلاك سيريس

فولكس فاجن جولف GTI

فولفو XC 90

بي ام دبليو M3 CSL

بي ام دبليو Z1 رودستر

بي ام دبليو 600

فيراري F355