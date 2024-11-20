نصائح مهمة لتجهيز سيارتك لفصل الشتاء

حاجة اخر روقان

__________________________

برلين - (د ب أ):

يمثل فصل الشتاء تحديا كبيرا لقائدي السيارات بسبب الضباب والظلام وهطول الأمطار، التي تجعل الطرق زلفة وموحلة.

وأوردت مجلة السيارات "أوتو موبيل ريفيو" الألمانية أنه يمكن تجاوز فصل الشتاء بسلام وأمان من خلال تجهيز السيارة جيدا، وذلك باتخاذ التدابير المهمة التالية:

التنظيف الشامل

يوصى قبل الدخول في فصل الشتاء بتنظيف السيارة بشكل شامل والتخلص من أية اتساخات في مبيت العجلات أو أسفل السيارة وإزالة الأوراق من فتحات تصريف المياه، مع إجراء تنظيف شامل للمقصورة الداخلية وإزالة أية اتساخات أو أتربة، مع تنظيف الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ للحصول على رؤية جيدة للطريق.

تجنب انتشار الصدأ

لتجنب انتشار الصدأ، يُوصى بإصلاح الخدوش الموجودة في طلاء السيارة، سواء بقلم الطلاء الخاص أو بالذهاب إلى المراكز المتخصصة إن تطلب الأمر.

الإطارات الشتوية

ينصح الخبراء بتركيب الإطارات الشتوية، والتي تضمن المزيد من الالتصاق بالطريق والثبات على الطرق الزلقة والموحلة. ويراعى فحص الإطارات من حيث عمق المداس، والذي يُوصى بأن يكون 4 ملم، على ألا يقل عن 6ر1 ملم على أية حال.

فحص الإضاءة

يعتبر فحص المصابيح والكشافات من الأعمال المهمة قبل الدخول في فصل الشتاء بشكل خاص؛ حيث إنها توفر وضوح الرؤية، ما يرفع درجة السلامة على الطريق.

وبوجه عام يُوصى بفحص نظام الإضاءة والمصابيح مرة كل عام، مع إصلاح الأعطال وضبط مستوى شعاع ضوء الكشافات إن تطلب الأمر، مع فحص خاص لمصابيح المكابح وإشارات تغيير الاتجاه.

فحص الفرامل

يُوصى قبل حلول فصل الشتاء بفحص المكابح والبطانات واستبدالها إذا كانت مستهلكة، والتأكد من عمل المكابح بشكل صحيح لدى مركز متخصص.

فحص البطارية

تعتبر بطارية بادىء الدوران هي السبب الأكثر شيوعا في تعطل السيارات في فصل الشتاء. لذا يُوصى بفحصها وفحص مستوى السائل وفحص مشابك الموجب والسالب، كما ينبغي فحصها من حيث وجود ترسبات أو اتساخات على توصيلات البطارية.

فحص عناصر الإحكام

يُوصى أيضا بمراجعة عناصر الإحكام الخاصة بالأبواب والنوافذ، وذلك لمنع تسرب الماء إلى داخل السيارة، مع رفع الحصير المطاطي وإزالة أية ترسبات أو اتساخات عليه.

فحص مساحات الزجاج

يراعى فحص مساحات الزجاج وسائل الغسل، مع إضافة مادة الحماية من الصقيع. كما يُوصى باستبدال شفرات المساحات إذا كانت متضررة أو في حالة عدم أداء وظيفتها بشكل صحيح.

تجهيزات للحالات الطارئة

تحسبا لأية حالة طارئة يوصى باصطحاب بطانية أو سترة خاصة في السيارة، فضلا عن كابل المساعدة على بدء الدوران.