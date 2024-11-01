من الساعات والأحذية لزراعة الفراولة.. الوجة الآخر لشركات السيارات

كتب - محمد جمال:

لم تكتفي كبرى شركات صناعة السيارات العالمية بالعمل في مجال السيارات فحسب، بل ذهب الغالبية العظمى منهم للاستثمار في صناعات مختلفة تمامًا وكان أبرز هذه الصناعات الفراولة والطماطم والأثاث المنزلي والمكتبي الفاخر.

وتعد من أبرز شركات السيارات العالمية التي دخلت هذا التوع من الاستثمار تويوتا وبوجاتي وألفا روميو وهوندا وبي إم دبليو، فضلا عن العديد من كبرى شركات السيارات الأخرى.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أنشطة واستثمارات أبرز شركات السيارات العالمية خارج قطاع السيارات:

ساعات بوجاتي

لم تكتف بوجاتي بتقديم السيارات الرياضية الخارقة فقط بل امتدت استثماراتها لتشمل الساعات غالية الثمن، فقد قدمت الشركة ساعة شيرون توربيلون وهي مستوحاة من طراز شيرون الشهير، وهي محاكاة لمحرك بوجاتي الذي يحمل بداخله 16 أسطوانة.

يخوت وفراولة وكرز وطماطم تويوتا

تعد تويوتا عملاق صناعة السيارات بالعالم واحدة من أبرز الشركات بهذا بمجال الزراعه، وتواجدها بزراعة محاصيل من فواكه وخضراوات داخل مصانعها، تعكس بها مدى الحفاظ على نقاء البيئة بشكل يشجع على نمو المحاصيل داخل منشآتها الصناعية.

تقوم تويوتا بزراعة محاصيل مثل الفراولة والكرز والطماطم داخل اثنين من مصانعها، بالاعتماد على درجات الحرارة الناتجة عن التصنيع ومخلفات ثاني أكسيد الكربون في نمو المحاصيل تحت أسقف المنشآت.

تقدم شركة تويوتا اليابانية ثلاث طرازات من اليخوت الآلية بأطوال 28 و 31 و 35 قدما.

كوتشينة ألفا روميو

تتميز سيارات ألفا روميو الإيطالية بالاختلاف دائمًا، حتي في اختيار المنتج الجانبي الذي يحمل اسمها، حيث تقدم الشركة العريقة أوراق اللعب "الكوتشينة"، وتتضمن أوراق "كوتشينة" ألفا روميو شعار الشركة، المؤسسين، سائقي سيارات السباق، وغيرها من الوجوه التاريخية التي أضافت للشركة.

ساعات جاكوار

بجانب سياراتها الشهيرة تقدم أيضًا جاكوار أجود الساعات الفاخرة بالتعاون مع شركة "Bremont" للساعات، وقد تم إنتاجها في 2010، وتتميز بوزنها الخفيف ودقتها بالإضافة إلى كونها مصنعة من مواد فاخرة وذات جودة عالية تشمل الذهب الأبيض والألومنيوم.

هوندا لجميع الأجهزة

تقدم هوندا اليابانية الشهيرة إلى جانب سياراتها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، عدد كبير من المنتجات أبرزها الدراجات النارية، آلات البيانو، والمحركات البحرية، والروبوتات الذكية، وحتى الطائرات النفاثة.

كما تنتج الشركة مولدات الكهرباء، وكاسحات الثلج، وماكينات جز العشب.

وكانت هوندا قد تمكنت من بيع أكثر من 40 مليون منتج معدات كهربائية في الولايات المتحدة منذ أن بدأت بتقديمها في عام 1973. وهذا يعادل ضعف ما باعته كل الشركات المدنية حول العالم.

أثاث وساعات بنتلي

الرفاهية التي تقدمها شركة بنتلي في سياراتها، يمكن الآن اصطحابها إلى المنزل والمكتب، بعد أن أقحمت الشركة نفسها في عالم الأساس الفاخر.

وقامت الشركة بتدشين خط إنتاج Bentley Home للأثاث في عام 2009، وتقدم الشركة مجموعة مميزة من الأثاث الفاخر.

كما قدمت شركة بنتلي بالتعاون مع شركة "Breitling" السويسرية لتقديم ساعة يد جديدة فخمة باسم: premier b21 chronograph tourbillon 42 Bentley limited edition.

دراجات ماكلارين

لم تكتفي شركة ماكلارين بتقديم السيارات السوبر رياضية، حيث قامت بإنتاج الدراجات الهوائية الرياضية المخصصة لحلبات السباقات.

وقامت ماكلارين بإنتاج دراجة سباق تعد بحسب الشركة "أسرع دراجة هوائية على الطرق في العالم"، وهي مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون.

حقائب بي إم دبليو

قدمت شركة بي إم دبليو، لعملائها إمكانية التميز باقتناء مجموعة حقائب BMW الفاخرة.

وتقدم الشركة الألمانية حقائبها الفاخرة المستوحاة من تصميم السيارات "الكوبية" الرياضية، وتصنع حقائب الأمتعة يدويًا في فلورنسا باستخدام جلد أسود أو أحمر، ويتضمن خمس قطع حقيبة جيتار، حقيبة ركوب الأمواج ، حقيبة من القماش الخشن، حقيبة يد، وحقيبة جلدية.

جرارات لامبورجيني

تقدم شركة لامبورجيني المتخصصة في إنتاج السيارات السوبر رياضية الفاخرة، الجرارات الزراعية.

وبدأت لامبورجيني في صنع الجرارات في عام 1948 قبل الدخول إلى عالم السيارات الخارقة.

وتقدم الشركة الإيطالية مجموعاتها من المعدات الزراعية تحت اسم مجموعة SDF.

ماكلارين للنظارات

تقدم ماكلارين إلي جانب السيارات الفارهه والدراجات الهوائية الرياضية، النظارات الشمسية ماكلارين" اكس لامي".

و ظهرت نظارات ماكلارين لأول مرة في عام 2018، وتميزت بإطارات خفيفة الوزن مصنوعة من التيتانيوم، وتستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

عطور فيراري

تقدم شركة فيراري خط مستقل للعطور أطلقت عليه Pininfarina والعطر له رائحة خشبية حارة مع رائحة اللوز والبرتقال والجاردينيا.

ويتتوفر عطر فيراري في حجمين الأول زجاجة سعة 50 مليمتر وزجاجة أكبر سعة 100 ملليلتر.

مطعم بنتلي

لم يقتصر دور بنتلي على السيارات والأثاث الفاخر فقط، بل امتدت استثماراتها لتشمل الطعام الفاخر أيضًا، وافتتحت العلامة التجارية البريطانية أول مطعم راقي يقع في الجزيرة العربية، تحت قيادة الشيف البريطاني الشهير "Colin Clague" تضمنت القائمة المصممة عددًا من الأطباق المستوحاة من المطبخ البريطاني، واستمر المشروع 7 أيام فقط بحسب مخطط الشركة.

عسل وساعات بورش

تنتج شركة بورش التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى جانب السيارات الرياضية والفارهة، منتج مميز من عسل النحل.

ويعد مصنع بورش في لايبزج موطنًا لمشروع يضم حوالي 3 ملايين نحلة ينتجون عسلهم في مساحة تقترب من100 فدان، وينتجون حوالي 1000 كيلو جرام من العسل كل عام.

وتوفر بورش عسلها لزبائن سياراتها بالمتاجر المخصصة بمراكز العملاء.

صنعت شركة بورشه أيضًا اساعة مستوحاة من طرازها 911 الأيقوني، واستخدمت في صناعة هذه الساعة بعض القطع القيمة بداية من حزام الساعة الذي صنع من نفس نوعية الجلود المستخدمة داخل سيارتها الخارقة.

مطاحن بيجو

لم تتوقف منتجات الشركة الفرنسية العريقة "بيجو" على إنتاج السيارات المميزة، ولكنها قامت بتدشين خط Peugeot Saveurs لإنتاج مطاحن الفلفل والملح والفلفل الحار وجوزة الطيب والقهوة.

ولم تقتصر منتجات بيجو على المطاحن فقط ولكنها تقدم أيضًا منتجات أخرى مثل النبيذ والنظارات.

محركات طائرات رولزرويس

تعد شركة رولزرويس البريطانية العريقة، واحدا من أكبر مصنعي محركات الطائرات في العالم.

وتقدم الشركة المحركاتها النفاثة، ومن أبرز المشاريع التي اعتمدت على تكنولوجيا رولزرويس الطائرة المقاتلة من طراز Eurofighter Typhoon.

تسلا للألواح الشمسية

دور شركة تسلا الأمريكية للبحث عن حلول بديلة للطاقة النظيفة لم يقتصر على السيارات الكهربائية فقط، حيث بدأت الشركة في إنتاج ألواح شمسية منذ 2018 الماضي.

وتستخدم ألواح تسلا لتوليد الطاقة في المشاريع الصناعية والمنازل.

سجق فولكس فاجن

تعد شركة فولكس فاجن للسيارات هي الشركة الوطنية الأولى في ألمانيا وثاني أكبر شركة للسيارات في العالم، وبعد أن اكتشفت الشركة حب الشعب الألماني للسجق قامت بإنتاج نوع من "النقانق" الشعبية في السوق المحلية.

وكانت فولكس فاجن تنتج السجق بداية لتقديمة خصيصًا للعاملين بمصانعها وأصبح الآن متوفراً في متاجر البقالة كأحد منتجات الشركة.