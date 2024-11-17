بالصور.. هيونداي تقدم سيارتها Ioniq 5 الجديدة رسميًا بالأسواق

أبرز منافسي بايك BJ30 موديل 2025 التي تطرح لأول مرة في مصر

انطلاق معرض "أوتو تك" لخدمات ما بعد بيع السيارات بمصر

إكسيد الصينية تكشف عن أولى سياراتها المصنعة في مصر.. صور

سول - (د ب أ):

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، النقاب عن سيارتها Ioniq 5 الجديدة، المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص ضمن فئة موديلات الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة تأتي بطول 4.64 متر وعرض 1.890 ملم، وارتفاع 1.61 متر، كما تتوفر في أربع إصدارات بنظام الدفع الخلفي والرباعي، وبقوة تتراوح من 125 كيلووات/170 حصان إلى 478 كيلووات/650 حصان.

وبفضل تطوير السيارة لعزم دوران أقصى يصل إلى 605 نيوتن متر، فإن التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س يستغرق 5.3 ثانية، وتصل السيارة إلى السرعة القصوى 185 كلم/س.

ويتوفر لسيارة هيونداي الجديدة بطاريات بسعة تتراوح من 63 إلى 84 كيلو وات ساعة، وهو ما يعني مدى سير يتراوح من 507 إلى 570 كيلومتر.

وتمتاز المقصورة الداخلية من خلال الترتيب الجديد لعناصر الاستعمال، فضلا عن العديد من مزايا الراحة مثل وظيفة تدفئة وتهوية المقاعد وتدفئة المقود ومساعد صف السيارة للانتظار ووظيفة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر لنسخة N Line تجهيزات خاصة مثل المقاعد والمقود والدواسات مع سقف باللون الأسود.

وتقدم هيونداي للسيارة Ioniq 5 الجديدة إضاءة بتقنية LED ونظام ملاحة مطور مع شاشتين قياس 12.25 بوصة بجانب بعضهما البعض، ونظام Smart-Key ومكيف الهواء ثنائي المناطق ونظام تدفئة المقاعد.

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة جديدة تقدمها هيونداي بمصر

أبرز محطات شركة النصر للسيارات من "رمسيس" حتى التوقف والعودة

الكشف عن أسعار طرازات بايك BJ30 الجديدة في مصر