مازدا تطلق سيارتها CX-60 بمميزات وتحسينات الجديدة.. صور

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة مازدا اليابانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق الموديل الجديد من سيارتها CX-60، المصنفة ضمن الفئة الفاخرة من الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة حصلت على تحسينات على مجموعة التعليق لزيادة خصائص الراحة والثبات على السرعات العالية مع دقة في نظام التوجيه، كما يتوفر للسيارة باقة من التجهيزات الفاخرة.

وتأتي السيارة الجديدة بطول 4.75 متر وارتفاع 1.70 متر، كما تطل بملامح جديدة من خلال حليات الكروم على شبكة المبرد في بعض نسخ السيارة، فضلا عن التصميم النحيف للكشافات الأمامية.

وتؤكد السيارة الجديدة على الروح الرياضية لها من خلال البروز القصير، وتتوج هذه الملامح الجديدة بالعجلات المصنوعة من سبائك الألومنيوم قياس 20 بوصة.

وتتمتع سيارة مازدا الجديدة بمقصورة داخلية محدثة؛ حيث يسع صندوق الأمتعة ما يصل إلى 1.726 لتر من الأمتعة، كما أنها تقدم جميع وسائل الراحة والفخامة مثل الأسطح الخشبية الفاخرة، والفرش القماشية والكسوات الجلدية الفاخرة على لوحة القيادة.

ويتوافر للسيارة حليات بتصميم Gun Metal بالأبواب والكونسول الأوسط، مع سقف باللون الأسود، كما ينضم لبرنامج الطلاء الميتاليك باللون الرملي Zircon Sand الجديد.

ويبلغ وزن السيارة الجديدة 2050 كجم، ويتوافر لها باقة من التجهيزات الاختيارية تضم شاشة "هيد أب" ومكيف الهواء ثنائي المناطق ونظام صوتي فائق ومستشعرات الضوء والمطر وكاميرا الرجوع للخلف ومساعد الحفاظ على حارة السير ونظام مراقبة قائد السيارة.

وتعتمد السيارة على برنامج دفع من محركات الديزل ونسخ الدفع الهجين Plug-in، والذي يغطي نطاق قوة يمتد من 147 كيلووات/ 200 حصان إلى241 كيلووات/327 حصان مع 500 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتسارع السيارة في هذه النسخة من الثبات إلى 100 كلم/س في 5.8 ثانية. وتصل هذه النسخة إلى مدى سير يتراوح بين 63، و64 كلم، ويصل حمل الجر الخاص بالسيارة 2.500 كجم.

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