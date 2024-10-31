EIM العالمية وكيلًا لعلامة Zeekr للسيارات الكهربائية في مصر

كتب - محمود أمين:

وقعت المجموعة المصرية العالمية EIM للسيارات، اتفاقية مع شركة زيكر "Zeekr" الصينية، لتوزيع سياراتها بشكل حصري في السوق المصري.

أقيمت مراسم التوقيع بمقر Zeekr العالمية بمقاطعة هانجتشو الصينية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، مارس تشين، نائب رئيس Zeekr، وكانون وانج، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وألين لي، رئيس قسم المنتجات العالمية، وجوي فرحات، مديرة التسويق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومثل مجموعة EIM المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية العالمية للسيارات (EIM) والمهندس طاهر شاهين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب؛ ورامي جاد، المدير العام ورئيس قطاع Zeekr بمصر.

تعد Zeekr إحدى الشركات التابعة لشركة Geely القابضة، التي تأسست في عام 1997 في هانجتشو بالصين. وهي من إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التنقل الكهربائي.

تحتل جيلي مكانة مرموقة ضمن أفضل 10 علامات تجارية في قطاع السيارات، وتشتهر بابتكاراتها الرائدة وحلولها المستدامة للتنقل.

تمتلك المجموعة وتدير 11 علامة تجارية من ضمنهم Geely Auto, Volvo cars,Lotus,Zeekr,Polestar,Link & CO.

أما Zeekr فقد تم تأسيسها في عام 2021، لتصبح الآن واحدة من الشركات القائدة في مجال سيارات التنقل الكهربائي، بل وأكثرهم مبيعاً لسيارات التنقّل الكهربائي الفارهة في العالم.

يعتبر المبدأ والهدف الرئيسي لشركة Zeekr هو السعي لتحقيق التوازن بين الانسان، التكنولوجيا والطبيعة.

يقع مركز البحث والتطوير التابع ل Zeekr في جوتنبرج بالسويد، ويعد أحد أكثر منشآت الإنتاج تطوراً في صناعة السيارات حيث يقود المصمم الشهير ستيفان سيلاف، الذي انضم إلى Zeekr في عام 2021 كنائب رئيس والرئيس العالمي للتصميم، فريقاً مكوناً من 400 شخص من 30 دولة، ليعملوا معاً على تقديم تصاميم وتقنيات مبتكرة تلبي أذواق العملاء حول العالم.

تقديم 7 نماذج سيارات في فئات مختلفة:

Zeekr 001, 001 FR, Zeekr X, Zeekr 009, Zeekr 7X, Zeekr 007 & Zeekr Mix.

ومن المقرر أن تعمل مجموعة EIM وشركة Zeekr معًا لقيادة جزء من مستقبل سوق السيارات والتنقل في مصر، ليكون الابتكار والتكنولوجيا عنوان جديد في المرحلة القادمة.

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