ارتفاع أسعار 22 سيارة جديدة في مصر خلال شهر أكتوبر

كتب - محمد جمال:

شهدت شهر أكتوبر الجاري إعلان عدد من وكلاء العلامات التجارية بالسوق المصري عن زيادة أسعار 22 سيارة جديدة، بقيم تتراوح بين 10 إلى 200 ألف جنيه.

تنوعت السيارات التي ارتفعت أسعارها بين سيدان عائلية وsuv رياضية متعددة الاستخدامات، وتنتمي لعلامات تجارية صينية وكورية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال الشهر الجاري:

هيونداي أكسنت RB

ارتفعت أسعار أكسنت RB من هيونداي بقيمة ثابته 10 آلاف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 765.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 795.000 جنيه، والفئة الثالثة 835.000 جنيه، والفئة الرابعة 855,000 جنيه، والفئة الخامسة 890.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

هيونداي إلنترا AD

حصلت هيونداي إلنترا AD الجديدة على زيادات تراوحت بين 15 إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 970.000 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 1.030.000 جنيه، والفئة الثالثة 1.135.000 جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

شيري تيجو 7

ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 الجديدة بالسوق المصري بقيم تراوحت بين 10 آلاف جنيه وحتى 15 ألف جنيه، و أصبحت تبدأ من 990 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و75 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد تيجو 7 الجديدة على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

ونستكمل من خلال التقرير التالي السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال الشهر الجاري: