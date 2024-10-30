القائمة الكاملة لسيارات شيري الصينية في السوق المصري

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كتب - محمد جمال:

تقدم علامة شيري التجارية عبر وكيلها المحلي 8 سيارات تتنوع بين سيدان عائلية وكروس أوفر وSUV متعددة الاستخدامات وتبدأ أسعارها خلال شهر أكتوبر الجاري من 655 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات شيري الصينية في مصر خلال الشهر الجاري:

شيري EQ7

تتوفر السيارة في مصر بنسخة واحدة ، على محرك بطاقة 155 كيلووات و285 نيوتن متر، وبطارية 67.12 كيلو وات في الساعة بمدى يصل إلى 512 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

شيري EQ7 تدعم الشحن فائق السرعة، ويمكن شحنها من 30% إلى 80% في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.

تقدم سيارة شيري من فئة واحدة بسعر رسمي مليون و790 ألف جنيه.

شيري تيجو 7

تتوفر شيري تيجو 7 في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 990 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و75 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد تيجو 7 الجديدة على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

شيري تيجو 7 برو

تبدأ أسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة من مليون و340 ألف للفئة الأولى comfort، والفئة الثانية luxury سعرها مليون و450 ألف

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك سعة 1500 سي سي موزعة على 4 سلندرات مع تربو لتوليد قوة 154 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بالارتباط مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

شيري تيجو 8 برو

تتاح شيري تيجو 8 برو بسعر رسمي يبدأ من مليون و570 ألفا جنيه للفئة الأولى comfort، مليون و675 ألفا جنيه للفئة الثانية، ومليون و775 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تقدم شيري تيجو 8 برو في مصر بمحرك تربو سعة 1600 سي سي، يولد قوة 197 حصاناً، و290 نيوتن متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

شيري أريزو 5

تبدأ شيري أريزو 5 سيدان العائلية 2025 الجديدة من 655.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بـ700.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ725.000 جنيه.

شيري تيجو 3

تقدم شيري تيجو 3 الـSUV الرياضية الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه، وأصبحت تقدم خلال الشهر الجاري بسعر رسمي 830 ألف جنيه.

شيري تيجو 4 برو

تتوفر شيري تيجو 4 برو موديل 2025 الجديدة بسعر رسمي يبدأ من 880 ألف جنيه للفئة Comfort الأولى، والفئة Luxury الثانية 955 ألفا جنيه، والفئة Turbo الأعلى تجهيزًا مليون 30 ألف جنيه.

شيري تيجو 8

تتوفر شيري تيجو 8 موديل 2025 في مصر بسعر رسمي يبدأ من مليون و100 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر مليون 155 ألف جنيه، الفئة الثالثة بسعر مليون 225 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر مليون و280 ألف جنيه.