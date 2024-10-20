إعلان

ماكلارين الهجين W1 الخارقة تنطلق رسميًا.. قوتها تتجاوز 1200 حصان

10:20 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ماكلارين W1 الخارقة
  • عرض 4 صورة
    ماكلارين W1 الخارقة
  • عرض 4 صورة
    ماكلارين W1 الخارقة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لندن - (د ب أ):

كشفت شركة ماكلارين النقاب عن أيقونتها الهجين W1 الخارقة، التي تمتاز بمعدلات أداء عالية وتصميم رياضي غاية في الشراسة.

نظام دفع هجين

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة W1 الجديدة من فئة الهايبر كار تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك احتراق داخلي وآخر كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 1275 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1340 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الخارقة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7ر2 ثانية فقط، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 350 كلم/س. وتصل السيارة الهجين إلى مدى السير الكهربائي 2 كلم، وذلك بفضل البطارية سعة 38ر1 كيلووات ساعة.

وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، مع قفل تفاضلي يعمل بآلية إلكترونية.

وتأتي السيارة الهجين W1 الخارقة بطول 64ر4 متر وعرض 07ر2 متر وارتفاع 12ر1 متر، بينما يبلغ وزنها الجاف 1400 كجم، وذلك بفضل الاعتماد على ألياف الكربون في صنع جسم السيارة.

ملامح مستوحاة من الفورمولا 1

وتستلهم السيارة W1 الخارقة ملامحها من موديلات الفورمولا 1 مثل الخطوط الانسيابية على المقدمة والمؤخرة والأبواب، التي يتم فتحها لأعلى. وتتوج هذه الملامح بألوان الطلاء الحصرية والعجلات الخاصة قياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف.

وتعتمد السيارة على مجموعة تعليق „McLaren Race Chassis Control“ الفائقة، مع ممتصات الصدمات المتوائمة ومكونات مصنوعة من التيتانيوم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بينما تزدان المقصورة الداخلية بالتصميم الخاص للمقود الصغير والمقاعد.

ومن المقرر طرح السيارة الهجين W1 الخارقة في الأسواق بحلول عام 2026 في إصدار محدود يقتصر على 399 نسخة فقط.

ماكلارين W1 السيارات الخارقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. تيجو 4 برو أحدث سيارات شيري المجمعة بمصر (أسعار ومواصفات)

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)