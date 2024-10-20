ماكلارين الهجين W1 الخارقة تنطلق رسميًا.. قوتها تتجاوز 1200 حصان

كيا تاسمان 2025.. أول بيك آب جديدة في تاريخ العلامة الكورية

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

لندن - (د ب أ):

كشفت شركة ماكلارين النقاب عن أيقونتها الهجين W1 الخارقة، التي تمتاز بمعدلات أداء عالية وتصميم رياضي غاية في الشراسة.

نظام دفع هجين

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة W1 الجديدة من فئة الهايبر كار تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك احتراق داخلي وآخر كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 1275 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1340 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الخارقة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7ر2 ثانية فقط، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 350 كلم/س. وتصل السيارة الهجين إلى مدى السير الكهربائي 2 كلم، وذلك بفضل البطارية سعة 38ر1 كيلووات ساعة.

وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، مع قفل تفاضلي يعمل بآلية إلكترونية.

وتأتي السيارة الهجين W1 الخارقة بطول 64ر4 متر وعرض 07ر2 متر وارتفاع 12ر1 متر، بينما يبلغ وزنها الجاف 1400 كجم، وذلك بفضل الاعتماد على ألياف الكربون في صنع جسم السيارة.

ملامح مستوحاة من الفورمولا 1

وتستلهم السيارة W1 الخارقة ملامحها من موديلات الفورمولا 1 مثل الخطوط الانسيابية على المقدمة والمؤخرة والأبواب، التي يتم فتحها لأعلى. وتتوج هذه الملامح بألوان الطلاء الحصرية والعجلات الخاصة قياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف.

وتعتمد السيارة على مجموعة تعليق „McLaren Race Chassis Control“ الفائقة، مع ممتصات الصدمات المتوائمة ومكونات مصنوعة من التيتانيوم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بينما تزدان المقصورة الداخلية بالتصميم الخاص للمقود الصغير والمقاعد.

ومن المقرر طرح السيارة الهجين W1 الخارقة في الأسواق بحلول عام 2026 في إصدار محدود يقتصر على 399 نسخة فقط.